ZDA z novembrom za cepljene odpirajo tudi kopensko mejo z Mehiko in Kanado

07.30 Canberra naj bi postala najbolj precepljeno mesto na svetu

Avstralija kot država in celina je po tabeli cepljenja OECD (organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj) na spodnjem koncu, je pa na drugi strani Canberra, večkrat zasmehovano glavno mesto, dobro opravila nalogo cepljenja, piše britanski Guardian. Tako kot v preostalih delih Avstralije, se je program cepljenja v Canberri začel šele februarja letos, ovirale pa so ga težave z oskrbo s cepivi, zmedeni nasveti glede enega dostopnega cepiva in počasen prevzem zaradi relativno nizkega tveganja za okužbo. Šele avgusta, ko je izbruh Delte 'pobegnil' iz Syndeyja v Canberro in na širše avstralsko glavno ozemlje (ACT) se je pojavil občutek nujnosti po cepljenu. Ekipa za javno zdravje ACT so začele z uvajanjem cepljenja, ko so vila rešena vprašanja oskrbe s cepivi. Do novembra oblasti ocenjujejo, da bo cepljeno skoraj celotno prebivalstvo tega ozemlja. Trenutne informacije kažejo, da bo ACT eno od najbolj precepljenih mest na svetu, je dejal premier tega območja Andrew Barr. Pričakujejo 99-odstotno precepljenost do konca novembra, trenutno je z obema odmerkoma cepljenih 73.5-odstotkov populacije, stare nad 12 let. Monako denimo se nagiba k 70-odstotni cepljenosti, Singapur se približuje 80-odstotni, London pa je kljub prvemu uspehu v svojem programu cepljenja v primerjavi z Avstralijo dosegel le 70-odstotno precepljenost.

07.20 ZDA z novembrom odpirajo kopensko mejo z Mehiko in Kanado za cepljene

Bela hiša je sporočila, da bodo z novembrom odprle tudi kopensko mejo z Mehiko in Kanado za cepljenje z obema odmerkoma, piše BBC. V izjavi je oddelek za domovinsko varnost dejal, da bo dovoljeval nenujna potovanja po kopnem in trajektnih prehodih. Odprtje bo časovno sovpadalo s sprostitvijo potovanj za mednarodni letalski promet, ki ga je Washington prav tako za cepljene potnike napovedal že septembra. Točen datum naj bi bil znan kmalu.

Visoki predstavnik Bele hiše je v torek napovedal, da bo odprtje potekalo v dveh fazah. Sprva bo cepljenje proti covidu-19 obvezno za nenujna potovanja, med katera denimo spadajo družinski obiski ali turizem. Obenem bodo tako kot že zadnje leto in pol v državo lahko vstopali tudi necepljeni, ki so na t. i. nujni poti. V okviru druge faze, ki se bo začela v začetku januarja 2022, bodo morali biti vsi potniki ob vstopu v ZDA polno cepljeni, ne glede na njihov razlog obiska. Na ta način naj bi tistim, ki potujejo iz nujnih razlogov, omogočili dovolj časa za cepljenje, navedbe predstavnika povzema francoska tiskovna agencija AFP. V prizadevanjih za upočasnitev širjenja novega koronavirusa so ZDA že marca 2020 zaprle meje za večji del potnikov iz Evropske unije, Velike Britanije in Kitajske. Kasneje so na seznam dodale še Indijo in Brazilijo. Obenem so oblasti prepovedale tudi vstop večini potnikov prek kopenske meje z Mehiko in Kanado.

Ženska v frizerskem salonu blizu pristanišča v Sydneyju po koncu lockdowna, ki je trajal 106 dni. FOTO: Steven Saphore/AFP

07.00 Viktorija: Enostavno ponarejanje statusa cepljenja v aplikaciji

Status cepljenja proti covidu lahko v aplikaciji Service Victoria ponaredite v nekaj minutah, opozarjajo njeni razvijalci, navaja britanski Guardian. Medtem ko država preizkuša nov sistem z animiranimi hologrami, strokovnjaki menijo, da bi morala zvezna vlada uporabiti mednarodno standardno obliko z digitalnim podpisom. Ko bo država dosegla svoj 70-odstotni cilj cepljenja z dvojnim odmerkom, bodo lahko sicer popolnoma cepljeni uživali v sproščanju ukrepov oz. novih svoboščin, kot so obisk puba ali kina, frizerja, obisk porok in pogrebov. V ponedeljek je vlada avstralske zvezne države Viktorija sprožila posodobitev aplikacije za prijavo kode QR kode Victoria Service, ki uporabnikom omogoča, da z aplikacijo delijo potrdilo o cepljenju proti covidu-19 prek aplikacije Medicare Express ali računa MyGov. Animacije so eden od varnostnih ukrepov, ki jih je viktorijanska vlada uporabila, da bi ljudem, ki predstavljajo lažni status cepljenja, preprečila dostop do prizorišč, ki ne dovoljujejo necepljenim osebam. A kot zdaj opozarjajo razvijalci, je v tej aplikaciji status zlahka ponarediti.