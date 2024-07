Združenje nemških novinarjev bo bojkotiralo skrajne politične sile

Združenje nemških novinarjev (DJV) je danes sporočilo, da bodo v prihodnje bojkotirali skrajne politične sile, med njimi skrajno desno stranko Alternativa za Nemčijo (AfD), piše na spletni strani združenja. Odločitev so sprejeli le nekaj tednov pred deželnimi volitvami.

Glede na stališče DJV, ki ga povzema nemška tiskovna agencija DPA, združenje ne bo vodilo političnih razprav s predstavniki protiustavnih strank ali skupin, ne glede na njihove izvoljene položaje. Prav tako ne bo pošiljalo predstavnikov DJV na dogodke, ki jih organizirajo ali nadzorujejo protiustavne stranke in z njimi povezane organizacije.

Novo stališče, ki za člane združenja ni zavezujoče, odraža pa mnenje izvršnega odbora, za zdaj velja za AfD, vendar bi jo lahko v prihodnosti razširili na še druge stranke, so sporočili iz DJV.

V Nemčiji bodo septembra deželne volitve v Brandenburgu, Saški in Turingiji, kjer se pričakuje velik uspeh AfD, lahko bi se zavihtela celo na prvo mesto. Stranka je zaradi svojih skrajnih stališč že dlje časa pod drobnogledom oblasti. V Saški in Turingiji so jo tudi že uradno označili za skrajno.