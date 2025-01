Zelenski meni, da želi Putin zmanipulirati Trumpa

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes sporočil, da je pripravljen na pogovore z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom o vojni v Ukrajini. Trumpa je označil za pragmatično osebo in dodal, da bi se »ukrajinski krizi« lahko izognili, če bi bil Trump takrat predsednik ZDA. Kijev je znova posvaril pred pogajanji brez sodelovanja Ukrajine in Evrope.

»Kar zadeva vprašanje pogajanj (...) vedno smo govorili, in to želim še enkrat poudariti, da smo pripravljeni na pogajanja o ukrajinskem konfliktu,« je povedal Putin in dodal, da bi se ukrajinski krizi verjetno lahko izognili, če bi bil Trump takrat predsednik ZDA. Hkrati je Trumpa označil za pragmatično in pametno osebo.

Putin sicer ne verjame, da bo Trump izsilil znižanje cen nafte in s tem škodoval Moskvi. »Težko si predstavljam, da bodo sprejete odločitve, ki bodo škodljive za ameriško gospodarstvo,« je nadaljeval in dodal, da so previsoke ali prenizke cene nafte slabe tako za rusko kot ameriško gospodarstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odzivu menil, da želi Putin zmanipulirati Trumpa. »Želi zmanipulirati željo predsednika ZDA, da doseže mir,« je dejal v večernem nagovoru. »Prepričan sem, da ne bo uspela nobena ruska manipulacija več,« je dodal.

Vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak je medtem v odzivu na izjave Putina posvaril pred pogajanji o Ukrajini brez sodelovanja Kijeva in Evrope. »On (Putin) se želi pogajati o usodi Evrope brez Evrope. In želi se pogovarjati o Ukrajini brez Ukrajine. To se ne bo zgodilo. Putin se mora vrniti v realnost,« je poudaril.

Trump je sicer že v začetku meseca izjavil, da se Putin želi sestati z njim in da poteka priprava srečanja. Iz Kremlja so kmalu zatem potrdili, da se je Putin pripravljen sestati s Trumpom, ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je dodal, da je Moskva pripravljena preučiti Trumpove ideje za končanje vojne v Ukrajini.

Med svojo volilno kampanjo je Trump večkrat hvalil svoje odnose s Putinom in zatrdil, da lahko konča vojno v Ukrajini v 24 urah, čeprav ni nikoli povedal, kako. Večkrat je bil kritičen do obsežne ameriške vojaške pomoči Kijevu. V sredo je tudi ruskega kolega pozval k pogajanjem, pri čemer je Rusiji zagrozil z novimi sankcijami in carinami, če se vojna ne bo kmalu končala.