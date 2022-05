06.45 Zelenski nagovoril Svetovni gospodarski forum v Davosu

Konflikt v Ukrajini je zaznamoval svetovni gospodarski forum v Davosu. Kijev bo nadaljeval svojo diplomatsko protiofenzivo, tako da bo ciljal na svetovno poslovno in politično elito, ki se zbira v švicarskem gorskem letovišču Davos med štiridnevnim srečanjem vodilnih svetovnih podjetij, poroča Guardian. Pogovori se bodo začeli v ponedeljek z videonagovorom ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

»To je najvplivnejša gospodarska platforma na svetu, kjer ima Ukrajina kaj povedati,« je dejal ukrajinski predsednik v prejšnjem nagovoru. Zelenski želi tudi obeležiti odprtje ukrajinske hiše Davos, foruma za Kijev in njegove mednarodne podpornike. »Ukrajinska hiša Davos bo gostila dialog o varnosti, sankcijah, humanitarni pomoči, obnovi in ​​revitalizaciji Ukrajine in še več,« je zapisano v uradni izjavi.

06.40 Zelenski: Na vzhodu vsak dan umre do 100 Ukrajincev

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sinočnjem nagovoru dejal, da na vzhodni fronti vsak dan umira od 50 do 100 Ukrajincev – zdi se, da se to nanaša na vojaške žrtve, piše Guardian. Najhujši boji so osredotočeni okoli pobratenih mest Severodoneck in Lisičansk v Lugansku, eni od dveh regij, ki sestavljata Donbas. Serhiy Gaidai, guverner Luganska, je v intervjuju za lokalno televizijo dejal, da Rusija uporablja taktiko »požgane zemlje« v regiji in da je bil Severnodoneck napaden iz »štirih ločenih smeri«, čeprav ruskim silam ni uspelo vdreti v mesto. Poročilo britanske obveščevalne službe, objavljeno v nedeljo, je trdilo, da je mesto Severnodoneck v ukrajinski vzhodni regiji Lugansk ena od »neposrednih taktičnih prednostnih nalog« Rusije.

Dim se dviga iz rafinerije nafte po napadu pred mestom Lisičansk v vzhodni ukrajinski regiji Donbas. FOTO: Aris Messinis/AFP

Ruski zračni napadi so zadeli ukrajinske sile v regijah Mikolajev in Donbas ter ciljali na poveljniške centre, čete in skladišča streliva, je v nedeljo sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Generalmajor Igor Konašenkov, tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva, je dejal, da so rakete iz zraka zadele tri poveljniške točke in štiri skladišča streliva v Donbasu.

00.30 Ministri EU o pripravah na vrh unije prihodnji teden

Ministri EU, pristojni za evropske zadeve, se bodo danes sestali na zasedanju v Bruslju, v ospredju katerega bodo priprave na vrh voditeljev držav članic prihodnji teden. Vrh bo posvečen Ukrajini, razpravljali pa bodo tudi o ukrepih za soočanje s posledicami vojne. Ministri EU bodo ob tem opravili razpravo o vladavini prava na Madžarskem. Na dnevnem redu vrha bo med drugim nadaljnja humanitarna, vojaška in finančna podpora Ukrajini, ki se še naprej sooča z rusko agresijo. Voditelji bodo prav tako govorili o predlogu za pomoč Ukrajini pri povojni obnovi, ki ga je pretekli teden predstavila Evropska komisija.

Obravnavali bodo tudi predloge komisije glede vlaganj v obrambo in njen predlog načrta za odpravo odvisnosti od ruskih energentov REPowerEU. Večina od teh tem bo verjetno tudi na dnevnem redu junijskega rednega vrha voditeljev, o katerem bodo ministri prav tako razpravljali danes. V razpravi o Ukrajini pa bodo najverjetneje ministri tudi spregovorili o šestem paketu sankcij proti Rusiji, ki še vedno ni bil sprejet.