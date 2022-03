Glavni poudarki Zelenski obsodil Natovo odločitev, Zahodu je očital, da daje ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu s tem dovoljenje, da še naprej obstreljuje ukrajinska mesta.

Ta konec tedna naj bi se ukrajinska in ruska stran srečali na tretjem krogu pogajanj.

Rusko obrambno ministrstvo prekinilo napade na mesti Mariupol in Volnovaha na jugu Ukrajine, da bi prebivalcem obeh obleganih mest omogočili evakuacijo.

08.20 Unicef z nasveti glede pogovora o vojni z otroki

Svetovni mediji že več kot teden dni poročajo o vojni v Ukrajini. Prizori vojne, ki jih lahko otroci vidijo v medijih in na družbenih omrežjih, lahko pri njih povzročijo strah, žalost, jezo in tesnobo, svarijo pri Unicefu. Zato so za starše pripravili napotke, kako naj se z najmlajšimi pogovarjajo o vojni. Pri Unicefu svetujejo spremljanje otrokovega poznavanja dogajanja in občutkov. Starši naj temo vojne omenijo na naraven način in v času, ko se otrok najverjetneje počuti udobno, na primer med družinskim obrokom. Izogibajo naj se pogovoru o tej temi pred spanjem.

08.17 Rusija odredila prekinitev ognja za umik prebivalcev iz Mariupola

Rusko obrambno ministrstvo je danes napovedalo prekinitev napadov na mesti Mariupol in Volnovaha na jugu Ukrajine, da bi prebivalcem obeh obleganih mest omogočili evakuacijo, poročajo tuje tiskovne agencije. »Humanitarni koridorji in izstopne poti so usklajeni z ukrajinsko stranjo,« so sporočili. Premirje bo začelo veljati danes ob 10. uri po moskovskem oziroma ob 8. uri zjutraj po srednjeevropskem času, so napovedali v Moskvi.

»Z začetkom ob 10. uri po moskovskem času (...) ruska stran razglaša premirje in odpira humanitarne koridorje za civiliste, da zapustijo Mariupol in Volnovaho,« so sporočili. Pred tem je svetovalec ukrajinskega predsednika Mihail Podoljak izjavil, da želi Volnovaho zapustiti okoli 20.000 civilistov, 200.000 pa jih želi zapustiti Mariupol. Ta mesta trenutno nadzoruje ukrajinska vojska, vendar jih blokirajo ruske sile. Napoved prekinitve ognja prihaja po tem, ko je župan Mariupola Bojčenko sporočil, da je mesto po večdnevnih »neusmiljenih« napadih pod »blokado« ruskih sil in pozval k vzpostavitvi humanitarnega koridorja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ruske sile so med obleganjem Mariupola prekinile dobavo elektrike, hrane, vode in ogrevanja v mesto.

Požar v stanovanjskem naselju v Mariupolu. FOTO: Reuters

08.01 Župan Mariupola pozval k vzpostavitvi humanitarnega koridorja

Pristaniško mesto Mariupol na vzhodu Ukrajine je pod popolno blokado ruske vojske, potekajo »neusmiljeni« napadi, je po poročanju tiskovnih agencij v soboto zvečer sporočil tamkajšnji župan Vadim Bojčenko in pozval k vzpostavitvi humanitarnega koridorja. Ukrajinska vojska je danes sporočila, da ruske sile skušajo obkoliti prestolnico Kijev. Vojaška ofenziva Moskve se z zračno podporo in uporabo ruskega visoko natančnega orožja nadaljuje že deseti dan, je v poročilu, objavljenem davi, po poročanju nemške tiskovne agencije DPA objavila ukrajinska vojska. Obramba v prestolnici Kijev še naprej odbija »sovražnikovo ofenzivo«, je dodala. Medtem ko ruske sile napadajo mesta po vsej državi, je ukrajinska vojska na facebooku sporočila, da je glavni fokus Moskve obkoliti Kijev. »Že pet dni je naše mesto, naša polmilijonska družina pod neusmiljenim napadom,« pa je na Telegramu zapisal župan Mariupola Bojčenko in prebivalce pozval k nadaljnjemu odporu.

07.51 V Nemčiji pozivi k hitri integraciji ukrajinskih beguncev na trg dela

Nemško sindikalno in delodajalsko združenje sta skupaj pozvala k postopkom za pospešitev integracije ukrajinskih beguncev na nemški trg dela. Kot so navedli nujni predstavniki, so pripravljeni odigrati svojo vlogo: begunce vzeti medse, jih izučiti in izobraziti ter integrirati na nemški trg dela. V Nemčiji namreč skoraj dva milijona delavcev.

06.00 Tretji krog pogajanj predvidoma že ta konec tedna

Ta konec tedna, kdaj točno še ni znano, naj bi se medtem še v tretje sestali pogajalci Kijeva in Moskve ter skušali doseči dogovor, ki bi vsaj zmanjšal, če že ne ustavil trpljenja Ukrajincev. Tudi tokrat bodo pogajanja predvidoma potekala v Belorusiji, medtem ko je Ukrajina za naprej predlagala mednarodne posrednike in pogajanja v državi, kot je npr. Turčija.

02.00 Iz Rusije še CNN in Bloomberg, novinar Sky Newsa napaden v Ukrajini

Po britanskem BBC tudi ameriška tiskovna agencija Bloomberg News in kanadska javna radiotelevizija CBC začasno ustavljata delo svojih novinarjev v Rusiji, medtem ko televizija CNN prekinja oddajanje v tej državi. Novinarska ekipa britanskega Sky Newsa je bila medtem v Ukrajini tarča strelskega napada.

01.21 Bidnova vlada za zdaj zavrača sankcije na rusko nafto in plin

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je v petek zavrnila pozive, naj ZDA v odziv na vojno v Ukrajini prepovejo uvoz ruske nafte in plina. Kot je pojasnila, bi lahko imel tak ukrep negativne posledice za ameriško in evropsko gospodarstvo. Kljub temu pa Bela hiša razmišlja, kako bi lahko v ZDA še bolj zmanjšali rabo ruske energije. V ameriškem kongresu se povečuje pritisk na uvedbo embarga na rusko nafto in plin, saj da bi bile to za Rusijo najbolj boleče sankcije zaradi njenega napada na Ukrajino.

01.12 Macron napovedal konkretne predloge za zagotovitev varnosti ukrajinskih nukleark

Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes izrazil izjemno zaskrbljenost zaradi jedrskih varnostnih groženj v Ukrajini, potem ko je bila največja nuklearka v Evropi ponoči tarča napada in je zdaj pod nadzorom ruske vojske. Napovedal je, da bo Francija v kratkem predlagala »konkretne ukrepe« za zagotovitev varnosti ukrajinskih jedrskih objektov. Francija bo skupaj s svojimi najpomembnejšimi partnericami predlagala konkretne ukrepe, ki naj bi zagotovili varnost in zaščito petih najpomembnejših jedrskih objektov v Ukrajini, so v petek zvečer sporočili iz Elizejske palače.

Te ukrepe, temelječe na tehničnih kriterijih Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), naj bi Pariz predstavil kmalu, že v nekaj urah, Rusija in Ukrajina pa bosta morali nato na tej podlagi doseči dogovor ter skupaj zagotoviti varnost in zaščito jedrskih objektov, so še dodali v Parizu po poročanju tujih tiskovnih agencij.

00.45 Zelenski: Natova zavrnitev vzpostavitve prepovedi letov »zelena luč« Putinu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v televizijskem nagovoru ostro obsodil zvezo Nato, ker je na petkovem izrednem zasedanju zunanjih ministrov zavrnila možnost vzpostavitve območja prepovedi preletov nad Ukrajino. Zahodu je očital, da daje ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu s tem dovoljenje, da še naprej obstreljuje ukrajinska mesta. »Vedoč da so novi napadi in žrtve neizbežni, se je Nato namerno odločil, da ne zapre zračnega prostora nad Ukrajino,« je v nagovoru sodržavljanom iz svojega urada v Kijevu dejal Zelenski in dodal, da »je vodstvo zavezništva danes prižgalo zeleno luč za nadaljnje obstreljevanje ukrajinskih mest in vasi«.

»Vsi ljudje, ki bodo od danes naprej umrli, bodo umrli tudi zaradi vas. Zaradi vaše šibkosti, zaradi vaše nepovezanosti,« je sporočil zahodnim kolegom. Današnje zasedanje Nata je označil kot »šibko« in »zmedeno« ter kot dokaz, da boj za svobodo za Evropo za vse očitno ni glavni cilj. Ponovil je, da v Ukrajini prelivajo kri »za našo skupno Evropo, našo skupno svobodo, našo skupno prihodnost« ter da se Zahod ne more odkupiti zgolj z dobavami goriva, poročajo tuje tiskovne agencije.

00.30 Zaradi vse bolj krvavih bojev v Ukrajini Blinken v Vzhodno Evropo

Ameriški državni sekretar Antony Blinken, eden glavnih akterjev globalnega povračilnega udarca Rusiji zaradi njenega napada na Ukrajino, bo danes prispel na Poljsko, nato pa bo svojo evropsko turnejo do torka nadaljeval še v Moldaviji ter treh baltskih državah, Litvi, Latviji in Estoniji. Vojna v Ukrajini medtem postaja vse bolj krvava. V petek se je Blinken v Bruslju udeležil izrednega zasedanja zunanjih ministrov zveze Nato, po katerem pa je generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg zavrnil možnost vzpostavitve območja prepovedi preletov nad Ukrajino, h kateri zavezništvo pozivajo v Kijevu in naj bi ji bile naklonjene tudi nekatere članice Nata.