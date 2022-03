Zelenski o pogajanjih: Vidimo tveganja in ostajamo previdni

Glavni poudarki: Zelenski opozoril glede pogajanj, da ta zavajajo in morajo Ukrajinci ostati previdni.

08.00 Tudi Pentagon skeptičen glede umika

Rusija je premestila manjše število svojih enot iz okolice Kijeva, a se ne umika, ampak se morda pripravlja na večjo ofenzivo drugje v Ukrajini, je v torek opozoril tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby. Tudi ukrajinska vojska ocenjuje, da je umik dela ruskih sil s front severno od Kijeva zgolj del prerazporeditev enot. Kot je poudaril Kirby, se z območja Kijeva umika le majhno število enot proti severu. »Temu nismo pripravljeni reči umik. Kar imajo v mislih, je verjetno premeščanje za druge prioritete. Moramo biti pripravljeni na večjo ofenzivo na drugih območjih Ukrajine,« je še dejal Kirby in dodal, da se je povečala ofenzivna aktivnost ruskih sil v Donbasu.

Tudi komunikacijska direktorica Bele hiše Kate Bedingfield je izrazila dvom glede ruskih trditev: Ruska najava ne sme nikogar zavesti,« je sporočila in dodala, da si ruske aktivnosti v tem trenutku ne zaslužijo korenčka v obliki omilitve sankcij. »Osredotočati se moramo na palico,« je dejala. Na koncu se je na novinarski konferenci s singapurskim premierjem Leejem Hsijem Loongom na rusko najavo odzval še predsednik ZDA Joe Biden. »Bomo videli. Ne bom ničesar sklepal, dokler ne vidim dejanj. Imel sem pogovor s štirimi zaveznicami v Natu: Francijo, Veliko Britanijo, Nemčijo in Italijo, ki se strinjajo, da je treba počakati in videti kaj ponujajo,« je dejal Biden in ponovil, da bodo ZDA v vmesnem času nadaljevale z močnimi sankcijami in ukrajinski vojski še naprej zagotavljale zmogljivosti za obrambo.

07.00 ZDA opozorile pred potovanji v Ukrajino in Rusijo

Ameriško državno ministrstvo je v svojem zadnjem priporočilu za potovanja opozorilo ameriške državljane, naj ne potujejo v Ukrajino ali Rusijo. »Nenehno poročajo o tem, da je ruska vojska izločila in pridržala državljane ZDA v Ukrajini, in ko so se evakuirali po kopnem preko ozemlja, ki ga je okupirala Rusija; prav tako odsvetujemo potovanja ali v Rusijo ali Belorusijo,« so zapisali. Ameriško veleposlaništvo ima omejene možnosti za pomoč ameriškim državljanom v Rusiji, je opozorilo, navaja Guardian.

06.13 Umik Rusije s severa je zgolj rotacija vojakov z namenom zavajanja

Ukrajinski generalštab oboroženih sil je objavil svoje zadnje obveščevalno poročilo od 22. ure po lokalnem času, v katerem trdi, da se ruske čete še naprej umikajo z ozemlja Kijeva in Černigova na severu Ukrajine, vendar je gibanje zgolj »rotacija posameznih enot« in želi »zavesti vojaško vodstvo« Ukrajine. Kot navaja poročilo, naj bi po nekaterih navedbah ruski sovražnik pregrupiral enote, da bi svoja glavna prizadevanja usmeril na vzhod.

»Hkrati je tako imenovani 'umik vojakov' verjetno rotacija posameznih enot in je namenjen zavajanju vojaškega vodstva oboroženih sil Ukrajine in ustvarjanju napačne predstave o zavračanju okupatorjev, da načrtujejo obkrožitev Kijeva.«

Ukrajinski vojak se sprehaja v vasi Malaya Rohan, ki je bila pred kratkim osvobojena ruskih sil. FOTO: Thomas Peter/Reuters

06.00 Zelenski: Ni razloga, da bi zaupali predstavnikom, ki se »še naprej borijo za naše uničenje«

Glede nedavnih mirovnih pogajanj je Zelenski pozval k previdnosti, njegove besede povzema Guardian. »Seveda vidimo vsa tveganja. Seveda ne vidimo razloga, da bi zaupali besedam določenih predstavnikov države, ki se še naprej bori za naše uničenje. Ukrajinci niso naivni ljudje. Ukrajinci so se v teh 34 dneh invazije in v zadnjih osmih letih vojne v Donbasu že naučili, da je mogoče zaupati le konkretnemu rezultatu.« Zelenski je dejal, da se je Ukrajina pripravljena pogajati in bo nadaljevala pogajalski proces. Kot je še dejal, mora obstajati resnična varnost zanje, za njihovo državo, suverenost, za njihove ljudi. »Ruske čete morajo zapustiti okupirana ozemlja. Zagotovljeni morata biti suverenost in ozemeljska celovitost Ukrajine. O suverenosti in naši ozemeljski celovitosti ne more biti kompromisa. In ga ne bo.«

Uničena stavba v Mikolajevu. FOTO: State Emergency Service/Reuters

05.50 V napadu v Mikolajevu je umrlo 12 ljudi, 33 ranjenih

V včerajšnjem napadu, ko je ruska raketa zadela stavbo regionalne vlade v Mikolajevu na jugu Ukrajine, je bilo ubitih najmanj12 ljudi, 33 je bilo ranjenih, so – kot navaja Guardian – sporočili uradniki za nujne primere. Ruski zračni napad je v torek pred 9. uro po lokalnem času zadel devetnadstropno vladno zgradbo, pri čemer je uničil velik del strukture, ljudje pa so ostali ujeti pod ruševinami.