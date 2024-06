Zelenski obiskal vojake na fronti v Donecku

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočil, da je obiskal fronto v vzhodni regiji Doneck, kjer se je z visokimi vojaškimi častniki pogovarjal o vojaških in humanitarnih razmerah na območju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Dan sem začel v regiji Doneck, skupaj z našimi vojaki,« je na omrežju telegram iz mesta Pokrovsk sporočil Zelenski, ki se je na bojiščih mudil skupaj z vrhovnim poveljnikom ukrajinskih sil Oleksandrom Sirskim in novoimenovanim poveljnikom ukrajinskih zračnih sil Andrijem Gnatovom.

Slednji je na položaju pred kratkim nasledil Jurija Sodola, ki so mu očitali nesposobnost in malomarnost pri izdajanju povelj. Po besedah ukrajinskega predsednika sta znanje in izkušnje Gnatova kljub njegovi mladosti točno to, kar Ukrajina potrebuje.

Zelenski se je v sporočilu obregnil tudi ob dejstvo, da nekateri vladni uradniki že zelo dolgo niso obiskali vojakov na fronti in se na lastne oči prepričali o razmerah. »Presenečen sem bil, da nekaterih pomembnih vladnih uradnikov ni bilo tukaj že šest mesecev ali več,« je dejal in napovedal, da bo o teh uradnikih sprejel »ustrezne sklepe«.

Ukrajina, ki jo Rusija prekaša tako v številu vojakov kot v količini orožja, že več mesecev s težavo zadržuje prodiranje ruske vojske. Moskva skoraj vsak teden poroča o zavzetju nove vasi na vzhodu Ukrajine, a večjega preboja vseeno ni dosegla.