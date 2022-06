Zelenski opozarja na nevarnost ruskih sovražnosti zaradi kandidature za EU

06.55 Zelenski opozarja Evropo na nevarnost ruskih sovražnosti zaradi kandidature za EU

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal, da bo Rusija ta teden okrepila svoje napade in opozoril evropske partnerje, da bi morali biti tudi oni pripravljeni na povečanje sovražnosti, saj Kijev čaka na odločitev o svoji kandidaturi za pridružitev EU, poroča Guardian. Previdnost sledi priporočilu Evropske komisije, da se Kijevu podeli status kandidata za pridružitev – kar pa pomeni diplomatski udarec Moskvi. »Jutri se začne zgodovinski teden,« je v nedeljo zvečer v videonagovoru dejal Zelenski in dodal: »Tako usodnih odločitev za Ukrajino je bilo malo.« Kot je nadaljeval Zelenski, bi morali »v takem tednu pričakovati večjo sovražno aktivnost Rusije; pa ne samo proti Ukrajini, ampak tudi proti drugim evropskim državam. Mi se pripravljamo. Pripravljeni smo. Partnerje pa opozarjamo.«

Evropski voditelji naj bi se sestali ta teden, da bi dali končno odločitev glede hitre prošnje Ukrajine za članstvo. Čeprav je ruski predsednik Vladimir Putin dejal, da Moskva nima »nič proti« tej potezi, je tiskovni predstavnik Kremlja dejal, da Rusija pozorno spremlja prizadevanja Kijeva, zlasti v luči okrepljenega obrambnega sodelovanja med državami članicami.

FOTO: Gleb Garanich/Reuters

05.00 Svetovni dan beguncev: Po svetu več kot 100 milijonov beguncev

Ob današnjem svetovnem dnevu beguncev Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) opozarja, da je število ljudi po svetu, ki so morali zapustiti domove, preseglo 100 milijonov. V luči vojne v Ukrajini, množičnih pregonov in kršitev človekovih pravic, letošnji svetovni dan beguncev v ospredje postavlja pravico do iskanja varnosti. Svetovni dan beguncev so prvič obeležili 20. junija 2001, ko so obeležili 50. obletnico Konvencije o statusu beguncev iz leta 1951. Pred tem o obeleževali dan beguncev v Afriki, a ga je Generalna skupščina decembra 2000 uradno razglasila za svetovni dan.

Namen svetovnega dneva beguncev je osvetljevanje pravic, potreb in sanj beguncev ter mobilizacija politične volje in sredstev, da bi begunci lahko ne le preživeli, ampak tudi dostojno živeli. UNHCR opozarja, da je bilo konec leta 2021 po svetu 89,3 milijona razseljenih oseb. Zaradi skokovite rasti števila beguncev zaradi vojne v Ukrajini pa je število razseljenih letos prvič preseglo 100 milijonov.