Zelenski zaman čakal na klic iz Pekinga

Odkar je sodelavec ukrajinskega predsednika Andrij Jermak prejšnji torek izjavil, da Volodimir Zelenski »v kratkem« pričakuje telefonski klic kitajskega partijskega in državnega voditelja, se Xi Jinping vede, kot da je nekje izgubil njegovo telefonsko številko. Od začetka vojne in sankcij, ki so jih zahodne države uvedle proti Rusiji, se je Xi po telefonu pogovarjal z najmanj osmimi predsedniki države ali vlade, vključno z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Zelenskemu je telefoniralo okoli 20 državnikov, od katerih so nekateri prej ali pozneje poklicali tudi Putina. Čeprav sodijo dvostranski odnosi med Kitajsko in Ukrajino v visoko kategorijo »strateškega partnerstva« in čeprav je po mnenju vodstva v Pekingu mogoče rusko-ukrajinski spor rešiti samo z dialogom, Xi Jinping okleva s klicem, kot bi se bal, da bi užalil Putina … ali morda Zelenskega, če bi poudaril, da Kitajska odločno vztraja pri tem, da morajo vse strani upoštevati zasnovo »nedeljive varnosti«. To pomeni, da je Xi Jinping – tako kot Putin – prepričan, da je z vsakim pednjem Natovega širjenja proti Vzhodu vse bolj ogrožena varnost Rusije, potencialno pa tudi Kitajske.