ZN razpravljajo o obsodbi ruske priključitve ukrajinskih ozemelj

08.25 Zelenski: Ukrajina se ne bo pustila ustrahovati

Ukrajina se ne bo pustila ustrahovati, je po ruskih napadih na številna mesta po vsej državi v svojem rednem nagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V ponedeljek se je pogovarjal s številnimi svetovnimi voditelji, med drugim z predsednikom ZDA Joejem Bidnom, danes pa bo prisostvoval virtualnemu vrhu skupine G7.

»Ukrajina se ne bo pustila ustrahovati. Namesto tega smo še bolj enotni. Okupatorji se nam ne morejo zoperstaviti na bojišču, zato se zatekajo k takšnemu terorju,« je Zelenski komentiral ruske napade in sovražnika obtožil obstreljevanja civilnih ciljev. Po podatkih ukrajinskega notranjega ministrstva je bilo v ponedeljkovih zračnih napadih ruskih sil po celotni Ukrajini skupno ubitih 14 ljudi, 97 pa je bilo ranjenih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

07.01 Generalna skupščina ZN razpravlja o obsodbi ruske priključitve ukrajinskih ozemelj

Generalna skupščina ZN je v torek v New Yorku začela razpravo o resoluciji za obsodbo ruske priključitve ukrajinskih ozemelj, ki se bo nadaljevala danes, ko bo resolucija predvidoma potrjena. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pred začetkom razprave obsodil okrepljene ruske napade na ukrajinske civiliste. Ker varnostni svet ZN zaradi ruskega veta ne more sprejeti resolucije, ki bi obsodila okupacijo in priključitev ukrajinskega ozemlja, so resolucijo preselili v 193-člansko Generalno skupščino, kjer ni pravice do veta.

Zasedanje Generalne skupščine ZN sicer poteka v znamenju nedavnih okrepljenih ruskih napadov na Ukrajino po eksploziji mostu, ki povezuje Rusijo s Krimom. Rusija je eksplozijo označila za teroristično dejanje in se »maščuje« z bombardiranjem ruskih mest in pobijanjem civilistov. Rusija je na predlog resolucije za obsodbo in razveljavitev priključitve v varnostnem svetu 30. septembra vložila veto. Podporniki tokratne resolucije v Generalni skupščini trdijo, da gre za izjemno pomemben ukrep, ker bi neuspeh lahko opogumil podobne režime, kot je ruski.

Osnutek resolucije, ki ga je s pomočjo zaveznikov pripravila Ukrajina, obsoja nezakoniti ruski poskus priključitve ukrajinskih pokrajin Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson po referendumih, ki po mednarodnem pravu niso veljavni. Vse države članice ZN, mednarodne agencije in organizacije tudi poziva, naj ne priznajo ruske priključitve, pri tem pa zahteva takojšen umik ruskih enot z ukrajinskega ozemlja. Rusija pa je medtem članicam ZN poslala pismo, v katerem trdi, da dejanja zahodnih držav nimajo zveze z mednarodnim pravom in načeli Ustanovne listine ZN, ampak jih motivirajo lastni geopolitični interesi.