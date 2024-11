Znan voditelj 97. podelitve oskarjev

To bo prvič, da bo Conan O’Brien prevzel vlogo gostitelja na tej prestižni prireditvi. V preteklosti je gostil emmyje v letih 2002 in 2006 ter leta 2014 podelitev MTV-jevih filmskih nagrad.

O'brian je trenutno aktiven le v svetu podkastov. FOTO: Jean-Baptiste Lacroix/AFP

O’Brien je svojo pot do enega najvidnejših imen ameriške televizije začel v devetdesetih letih kot scenarist za oddaji Saturday Night Live in Simpsonovi. Njegovi scenariji za slednjo so prispevali k uspehu te kultne animirane serije, preden je leta 1993 prevzel vodenje oddaje Late Night with Conan O’Brien.

Letos se je Američan srečal s papežem. FOTO: Vatican media/Reuters

Leta 2009 je Conan O’Brien prevzel vodenje ene najprestižnejših oddaj v ameriški televiziji, The Tonight Show, s čimer je postal naslednik dolgoletnega voditelja Jaya Lena. Kljub visokim pričakovanjem in začetnemu navdušenju je bila njegova vloga kratkotrajna. Že po šestih mesecih je prišlo do spornih sprememb v programski shemi NBC, zaradi katerih je Leno ponovno prevzel voditeljski stolček. To je sprožilo odmeven medijski spor, ki je postal eden najodmevnejših konfliktov v zgodovini ameriške televizije.

Leno je po letu 2010 izginil iz medijev vse do leta 2014. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters Pictures

Po odhodu iz NBC leta 2010 je O’Brien začel novo poglavje na televizijskem kanalu TBS, kjer je lansiral svojo pogovorno oddajo z imenom Conan. Ta je hitro pridobila zvesto občinstvo, ki ga je spremljalo iz časa njegovih prejšnjih oddaj. S to potezo je O’Brien ne le uspešno prebrodil karierni prelom, temveč tudi utrdil svoj status enega najbolj priljubljenih in inovativnih voditeljev v ameriški televizijski industriji.

Nastopil je tudi na podelitviji Nobelove nagrade za mir leta 2016. FOTO: Jon Olav Nesvold/AFP

Nazadnje je oskarje prav tako vodil voditelj poznovečerne oddaje, Jimmy Kimmel. Ta je oskarje letos februarja vodil že četrtič. Kimmel je sicer znan po svojem tradicionalnem, pogosto ciničnem humorju in politično obarvanih monologih. O’Brienov humor se, nasprotno, osredotoča na absurdne situacije in nepričakovane komične preobrate, kar daje njegovi komediji edinstveno noto v svetu poznovečernih oddaj na ameriških televizijskih programih. Kot nov obraz na odru oskarjev bo O’Brien ponudil svežino, ki jo Akademija želi vnesti v format prireditve.

Jimmy Kimmel na oskrarjih leta 2024. FOTO: Mike Blake/Reuters

Podelitve oskarjev so v zadnjih letih preizkušale različne formate. Med letoma 2019 in 2021 so potekale brez gostitelja, leta 2023 pa jih je prevzela ekipa treh gostiteljic – Amy Schumer, Wanda Sykes in Regina Hall. Ti eksperimenti so bili večinoma deležni mešanih odzivov in niso dosegli večjega uspeha.

Oskarji so se pred leti spopadali z velikm upadom gledanosti. Leta 2024 je prireditev dosegla štiriletni vrh gledanosti – podelitev si je ogledalo 19,5 milijona gledalcev. Kljub temu so številke še vedno bistveno nižje kot v devetdesetih letih, ko je prireditev pritegnila več kot 50 milijonov gledalcev.

Nominacije za letošnje oskarje bodo razglašene 17. januarja prihodnje leto, sama slovesnost pa bo priložnost za praznovanje filmskih dosežkov in obenem preizkus novega formata z novim obrazom na čelu.