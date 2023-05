Znanci pokojnega pedofila Jeffreya Epsteina

Ena največjih skrivnosti sodobnih ZDA je, za koga vse je pokojni pedofil in zvodnik Jeffrey Epstein prirejal orgije z rosno mladimi dekleti. V pomanjkanju podatkov preiskav se širijo vse mogoče teorije zarote, še posebej, ker so že nekaj časa znani nekateri potniki razvpitega letala »Lolita Ekspres«, med njimi nekdanji predsednik Bill Clinton in soustanovitelj Microsofta Bill Gates. Zdaj je Wall Street Journal objavil imena, zapisana v Epsteinovem zasebnem koledarju, in med njimi so voditelj obveščevalne službe Cia William Burns, vrhovna odvetnica finančne ustanove Goldman Sachs in pravnica Bele hiše v času predsednika Baracka Obama Kathryn Ruemmler - ter sloviti profesor, avtor in politični aktivist Noam Chomsky.

Nobenega od zdaj omenjenih ne sumijo ničesar in jih tudi niso zabeležili kot potnike na letalu, srečanja, ki jih je na koledarju zabeležil avgusta 2019 v newyorškem zaporu obešeni finančnik, pa so se vendarle zgodila po njegovem zaporu zaradi spolne zlorabe mladoletnice leta 2008. Nekateri omenjeni so se newyorškemu časopisu opravičevali, da je pač odsedel svojo kazen, drugi o njem domnevno niso vedeli ničesar ali so svoja srečanja povezovali z njegovim bogastvom in poznanstvi. Profesor Chomsky je časopisu povedal, da sta razpravljala o političnih in akademskih zadevah, Kathryn Ruemmler pa je izrazila svoje obžalovanje, da ga je poznala.

Princu Andrewu je prijateljevanje z Epsteinom končalo kraljevsko kariero. Foto John Thys Afp

Nekdanja Epsteinova spremljevalka Virginia Giuffre je leta 2015 spolne zlorabe obtožila britanskega princa Andrewa s pomočjo njune prijateljice Ghislaine Maxwell. ki je zdaj v zapori. Princ je svoji tožilki plačal visoko vsoto in je moral zaradi afere odložiti večino svojih kraljevskih dolžnosti, mestna vila na newyorški Upper East Side, v kateri so se dogajala tako poslovna srečanja kot spolne zlorabe, pa še vedno skriva številne skrivnosti.

Da je bila hiša vedno polna zelo mladih in zelo lepih deklet, je poročala antropologinja Helen Fisher, ki jo je Epstein leta 2016 povabil na pogovor o njenem delu. Iz tega se ni razvilo nadaljnje sodelovanje, je poročala, nekatere druge znance pa je povezoval med seboj, tudi z Billom Gatesom in Ariane de Rothschild iz švicarske zasebne banke Edmond de Rothschild Group, je poročal Wall Street Journal. Zadnja se je z njim srečala več kot desetkrat, tudi za sklepanje skupnih finančnih poslov, pa čeprav je kasneje lagala o tem.

Jamie Dimon iz JPMorgan Chase bo morda moral pričati v tožbi zaradi nekdanje stranke Jeffreya Epsteina. Foto Marco Bello/Reuters

Na spornem koledarju je zabeležen tudi Joshua Cooper Ramo, nekdanji vodilni svetovalnega podjetja nekdanjega ameriškega državnega sekretarja Henryja Kissingerja, profesor lingvistike in protikapitalistični politični aktivist Noam Chomsky pa je povedal, da mu je Epstein uredil srečanje z nekdanjim izraelskim premierom Ehudom Barakom. Pogovarjala sta se o izraelski politiki do Palestincev in drugih mednarodnih vprašanjih. Barak je ameriškemu časopisu povedal, da mu je Epstein pogosto priskrbel zanimive sogovornike iz umetnosti in kulture, znanosti in pravosodja, finančnega sveta, diplomacije in filantropije.

Chomsky, ki je deloval na Massachusetts Institute of Technology, je o svojih odnosih z Jeffreyem Epsteinom odgovoril: »Prvi odgovor je, da to ni vaša stvar ali stvar kogarkoli. Drugi, da sem ga poznal in sva se občasno srečevala.« Po podatkih s koledarja ga je Epstein seznanil s harvardskim profesorjem Martinom Novakom in nekaterimi drugimi akadmiki, pa tudi s filmskim igralcem in režiserjem Woodyjem Allenom ter njegovo ženo Soon-Yi Previn.