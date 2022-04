Zunanji ministri Nata o nadaljnji podpori Ukrajini

06.20 Zelenski: Pogajanja glede Donbasa nemogoča

Dogovor o Donbasu in Krimu je v pogajalskem procesu »nemogoč«, pravi – kot njegove besede povzema Guardian – Zelenski. Dodal je, da meni, da vprašanje začasno okupiranih ozemelj Donbasa in Krima ne bi smelo biti vezano na pogajalski proces z Rusijo za konec vojne in umik ruskih vojakov iz Ukrajine. Reševanje vseh vprašanj v paketu in končanje vojne z Rusijo je »težko in malo verjetno«, je dodal ukrajinski predsednik v izjavi, ki jo je izdal njegov urad. »Še posebej, ko so na našem ozemlju tanki, rakete zadenejo naša mesta, ko so težke razmere v blokiranih mestih, kot je Mariupolj,« je dodal Zelenski. »Rusija ima svojo vizijo Donbasa, Ukrajina pa svojo. Zato sem imel preprost predlog. Verjamem, da se ne bomo mogli dogovoriti o vseh točkah naenkrat. To je nemogoče, tudi če se pogajamo.« Opozoril je, da je v Donbasu res koncentracija ruskih vojakov, Ukrajina pa se dobro zaveda cilja in možnih načrtov Ruske federacije.

06.11 ZDA in Evropska unija naj bi v sredo uvedle dodatne sankcije proti Rusiji

Tiskovna sekretarka Bele hiše Jen Psaki je dejala, da bodo ZDA prepovedale nove naložbe v Rusiji in uvedle nadaljnje sankcije proti ruskim finančnim institucijam, poroča Guardian.Wall Street Journal poroča tudi, da Washington razmišlja o dodatnih sankcijah proti Putinovim hčeram in Sberbank, največji ruski banki. Veleposlaniki EU bodo preučili načrte za peti sveženj sankcij, ki vključuje prepoved uvoza ruskega premoga in preprečitev, da bi večina ladij v ruski lasti ali upravljanju uporabljala pristanišča EU.

Volodimir Zelenski je v zadnjem video nagovoru dejal, da je zdaj »ključni trenutek«, da zahodni voditelji uvedejo nadaljnje sankcije proti Rusiji. »Po tem, kar je svet videl v Buči, morajo biti sankcije proti Rusiji sorazmerne s težo vojnih zločinov okupatorjev,« je dejal. »Če bodo po tem ruske banke še vedno lahko delovale kot običajno ... Če se bo po tem tranzit blaga v Rusijo nadaljeval kot običajno ... Če bodo po tem države EU plačevale ruske energente kot običajno ... Potem se bo politična usoda nekaterih voditeljev razvijala ne tako kot običajno.«

Zelenski je včeraj nagovoril Varnostni svet Združenih narodov. FOTO: Spencer Platt/AFP

06.07 Britansko obrambno ministrstvo: Trupla ukrajinskih civilistov so deset dni ležala na ulici v Buči

Trupla ukrajinskih civilistov so ležala na ulici v Buči vsaj deset dni preden so mesto zasegli od ruskih sil, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo, povzema Guardian. Ob sklicevanju na analizo satelitskih posnetkov z dne 21. marca 2022 je ministrstvo povedalo, da je bilo identificiranih najmanj osem trupel, ki ležijo na ulici v Buči, približno 30 km severozahodno od prestolnice Kijev. Bučo so ruske oborožene sile zasedale do 31. marca 2022. Poleg tega je New York Timesova analiza bližnjih posnetkov Jablonske ulice v Buči ugotovila, potem ko jih je primerjala z video posnetki 1. in 2. aprila, da je bilo tam veliko trupel od vsaj treh tednov, ko so ruske sile nadzorovale mesto.

Terenski inženirji Državne službe za izredne razmere Ukrajine stojijo ob uničenih oklepnih vozilih na ulici v mestu Buča. FOTO: Genya Savilov/AFP

00.30 Zunanji ministri Nata o nadaljnji podpori Ukrajini

Zunanji ministri zveze Nato danes v Bruslju začenjajo dvodnevno redno zasedanje, v ospredju katerega bo vojna v Ukrajini. Razpravljali bodo o nadaljnji pomoči tej državi, potem ko so na dan prišla poročila o ruskih pobojih ukrajinskih civilistov. Poleg tega naj bi se Rusija po navedbah Nata pripravljala na močno ofenzivo na Donbas. Zunanji ministri članic Nata, med njimi tudi slovenski minister Anže Logar, bodo v četrtek razpravljali o tem, kaj lahko še storijo za podporo Ukrajini, je v torek napovedal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. S tem, kakšno pomoč potrebuje Ukrajina, jih bo seznanil ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba.

Ruske sile se namreč po Stoltenbergovih besedah množično premikajo stran od Kijeva in se posvečajo vzhodu Ukrajine. »V prihodnjih tednih pričakujemo nadaljnji pritisk Rusije na vzhodu in jugu Ukrajine. Poskušala bo zavzeti celoten Donbas in ustvariti kopenski most do okupiranega Krima«je povedal. Generalni sekretar zveze Nato na zasedanju zunanjih ministrov pričakuje tudi odločitev za to, da se več naredi za druge partnerice zavezništva, ki so ranljive za ruske grožnje in vmešavanje. Pri tem je omenil Gruzijo ter Bosno in Hercegovino.