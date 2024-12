Zvezda nemških velikanov v zatonu

V nadaljevanju preberite:

Industrijska politika, ki jo je Nemčija sprejela pod zadnjo vlado kanclerke Angele Merkel, ni obrodila sadov. Resda so vmes izbruhnile številne nepredvidljive krize, zato bi težave težko pripisali papirju. Kljub temu pa postaja vse bolj očitno, da so velikani nemške industrije, ki so vlekli voz naprej dolga desetletja, v zatonu. Množično krčenje delovnih mest napovedujejo v doslej ključnih panogah, od avtomobilske do kemične in jeklarske. Kako bo ukrepala vlada, še ni znano, tudi zaradi razpada vlade kanclerja Olafa Scholza.