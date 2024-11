V nadaljevanju preberite:

Ko gre za čezatlantske odnose v času novega ameriškega predsednika, se zdi novi generalni sekretar Nata Mark Rutte realističen. Na Američanih je, koga izvolijo za svojega voditelja, pravi, vzhodni obali Atlantika pa na srce polaga: »Morali bi prenehati jokati in stokati, delati moramo z vsakim na plesišču.«

Ameriški ples bo nedvomno viharen. Kako naj v času Trumpa 2.0. deluje Slovenija? Veleposlanik v Washingtonu Iztok Mirošič je svoje cilje opisal s parafraziranjem Trumpovih: »Želim si mega Evrope, se pravi 'make Europe great again'. Zanimajo me predvsem interesi Slovencev in Slovenk. Končni rezultat mednarodnega delovanja Slovenije in odnosov z drugimi državami mora biti, da bo za slovenske državljane življenje boljše in ne bolj zapleteno. Danes živimo v nevarnem svetu. Evropa in Slovenija morata sodelovati z ZDA.«