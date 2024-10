Vse več Nemcev si lahko predstavlja, da vozijo kitajski avto

V nadaljevanju preberite:

Nemška avtomobilska industrija se je znašla na prelomnici. Panoga je vse manj konkurenčna, predvsem zaradi zaostanka v razvoju električnih vozil, kjer sta pred njo tako ameriška Tesla kot kitajski proizvajalci kot je BYD. Razmere so tako zaostrene, da je Volkswagen prvič v svoji zgodovini napovedal celo zapiranja obratov na domačih tleh. A število zaposlenih v tej ključni industrijski panogi v Nemčiji upada že več let in število delovnih mest se bo še zmanjševalo. Razlog za to je tako v padanju konkurenčnosti kot tudi v dejstvu, da je proizvodnja električnih vozil manj delovno intenzivna. Pred nemško avtomobilsko panogo je boleče prestrukturiranje. Kako bo, če bo, ukrepala nemška vlada, še ni znano.