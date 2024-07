55 let od prvega pristanka na Luni. Kdaj bo naslednji?

Julij 1969. Le osem let je takrat minilo, odkar je prvi človek – Rus Jurij Gagarin aprila 1961 poletel v vesolje. Septembra 1962 je ameriški predsednik John F. Kennedy v znamenitem govoru napovedal, da bo prvi človek stopil na površje Lune do konca desetletja. Nasa je izziv sprejela. Šestnajstega julija 1969 so astronavti Neil Armstrong, Buzz Aldrin in Michael Collins v Apollu 11 poleteli z raketo saturn V. Tri dni kasneje so bili v tirnici okoli Lune, naslednji dan sta se Armstrong in Aldrin namestila v lunarni modul Orel (Eagle), Collins je sam ostal v komandnem modulu Columbia. Zadnje minute pred pristankom so bile dramatične, saj računalnik ni zmogel vseh operacij, zmanjkovalo je tudi goriva.

Čeprav je bil Neil Armstrong prvi, ki je stopil na Luno, je redko na posnetkih. Večinoma vidimo Aldrina, tole je ena izmed fotografij, na kateri je vendarle Armstrong. FOTO: Nasa

Z levo nogo je Neil Armstrong 20. julija 1969 (oziroma 21. julija po srednjeevropskem času) stopil na površino, ki ni bila na Zemlji in ki ni izvirala z Zemlje. Okoli 660 milijonov ljudi je med šumenjem po televizijskem in radijskem prenosu zaslišalo najbolj znamenit stavek moderne dobe: »To je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo.« Čez 20 minut je izstopil tudi Aldrin. Postavila sta ameriško zastavo in opravila različne meritve ter zbrala lunarno kamenje. Na kraju prvega izkrcanja sta pustila tablico z napisom: »Tu so ljudje s planeta Zemlja prvič stopili na Luno. Prišli smo v miru za vse človeštvo.« Posadka se je srečno vrnila na Zemljo 24. julija.

Na obletnico izstrelitve legendarne rakete saturn V, ki je proti Luni ponesla Apollo 11, so iz tovarne potegnili osrednji del rakete SLS. FOTO: Nasa

Zdaj se Nasa pripravlja na vnovično osvojitev površja Lune. Novembra 2022 je uspešno izpeljala prvo izstrelitev nove rakete SLS – to je največja Nasina raketa v zgodovini, ki je ponesla kapsulo orion na pot okoli Lune. Te dni so iz tovarne v New Orleansu na pot proti Floridi poslali osrednjo stopnjo rakete za odpravo Artemis 2, ki bo predvidoma stekla septembra prihodnje leto. Na krovu kapsule bo četverica astronavtov, ki se bodo – podobno kot v odpravi Apollo 8 – popeljali okoli Lune. Leto kasneje Nasa načrtuje izstrelitev odprave Artemis 3 (glede na težave v programu marsikdo dvomi, da se bo izteklo po načrtih), v okviru katere želijo, da bi na Luno stopila prva ženska in prva nebela oseba. Do zdaj je na Luni stalo 12 belih moških.