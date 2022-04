Alergija na cvetni prah zagreni življenje

V nadaljevanju preberite:

Kihanje, izcedek iz nosu, zamašen nos, pekoče oči, srbeč sluhovod ... Če spadate v četrtino populacije, ki ima alergijski rinitis ali seneni nahod, ste navedene simptome gotovo zlahka prepoznali, verjetno jih trenutno tudi imate. Alergij sicer danes ni več kot v preteklosti, smo pa nanje bolj pozorni.

Na alergije vplivajo količina cvetnega prahu, onesnažen zrak, pa tudi sodoben način življenja. Zaradi podnebnih sprememb oziroma višjih temperatur nekatere rastline začnejo cveteti prej, kot so še pred nekaj desetletji, v Ljubljani je denimo leska v zadnjih dvajsetih letih za deset dni pospešila razvoj, torej zacveti deset dni prej.

Poimenovanje seneni nahod izvira iz tega, da so ljudje nekoč največ težav imeli takrat, ko so pospravljali seno. Toda težave se pojavljajo skoraj vse leto, odvisno od tega, na katero rastlino ali kombinacijo rastlin smo alergični – pri nas največje težave povzročajo trave in brezovke.