Beseda aids je kot Hitler – še zmeraj pritegne pozornost

V nadaljevanju preberite:

Ko je raziskovalcem na Nizozemskem pred kratkim uspelo iz okuženih celic odstraniti virus hiv, je zraslo upanje, da bi ljudje, ki živijo s hivom, lahko ozdraveli. Cilj Združenih narodov je končati epidemijo aidsa do leta 2030, dotlej pa ta ostaja ena od največjih javnozdravstvenih katastrof sodobnega sveta. Pri več kot polovici okuženih v Evropi virus še zmeraj odkrijejo prepozno. Leta 2022 so kljub 21 milijardam dolarjev, kolikor so samo v ZDA vložili v boj proti epidemiji hiva oziroma aidsa, na svetu postavili 1,3 milijona novih diagnoz.

Hiv oziroma aids od prvega znanega primera dalje ni bil samo zdravstveni, pač pa je še danes tudi sociološki, psihološki in antropološki fenomen. Poleg znanstvenikov oziroma zdravnikov so se z njim ukvarjali pisatelji, režiserji, filmski igralci in glasbeniki – tudi zato, ker je nekaj vidnih osebnosti iz industrije umetnosti umrlo za aidsom. Ameriški igralec Rock Hudson je julija 1985 kot prva znana osebnost v ZDA javno povedal, da ima aids. Njegovo priznanje je bilo svojevrstna točka preloma v javnem dojemanju epidemije.