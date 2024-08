Bolj stvaren problem od Rusov so še vedno Savdijci

V nadaljevanju preberite:

Dvaindvajsetega avgusta je sodnica severnega kalifornijskega okrožja Susan Illston ugodila sodni pobudi, s katero je postal javen spisek vseh lastnikov družbenega omrežja x, nekdanjega twitterja. Na to smo čakali, vse odkar je oktobra 2022 platformo prevzel Elon Musk, in seznam je sprožil plaz raznovrstnih špekulacij.

Že v prvih mesecih po prevzemu si je razvpiti milijarder privoščil celo vrsto sila ihtavih potez. Sem spadajo odpuščanje Twitterjevega kadra v nasprotju s predpisanimi postopki – predvsem je rad pozabil na odpravnine – in razni drugi bizarni posegi, kot je montaža gigantskega svetlečega se znaka X na streho sedeža podjetja v San Franciscu, vnovič v nasprotju z mestnimi gradbenimi predpisi. Posledica kaotičnega vodenja družbe je množica sodnih postopkov, ki jih raznovrstni akterji vodijo proti podjetju in Musku. Klasičen del takšnih sodnih procesov so dokumenti zaupne narave, ki razkrivajo sestavo in delovanje družbe; tako je pogosto na tnalu lastniška struktura, ko želi katera od strani dokazovati navzkrižje interesov in podobno.