Brez izgub v brezuporno prihodnost

Oktobra se je končala prva etapa 110 let trajajoče dirke od odkritja superprevodnosti do iznajdbe materiala, ki ima takšne lastnosti pri sobni temperaturi. Odkritje, ki bi revolucionarno vplivalo na moderni svet, na vse od superhitrih vlakov do načina distribucije električne energije, ima le še en kavelj – deluje zgolj pod ekstremnimi tlaki. Začela se je druga etapa: iskanje superprevodnosti pri atmosferskem tlaku.



Superprevodnost – sposobnost prevajanja električnega toka brez izgub pri nizkih temperaturah – je fizikalni pojav, ki ga še ne razumemo povsem dobro, a ga s pridom izkoriščamo. Kako deluje in kakšni so bili koraki pri razkrivanju njenih skrivnosti skozi zgodovino.