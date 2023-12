Delež ozdravljenih bolnikov narašča

V nadaljevanju preberite:

Onkologija je del medicine, ki se bori proti številnim boleznim. Samo rakastih bolezni krvi in krvotvornega sistema, ki prizadenejo kri, plazmatke ali limfovaskularni sistem, je skupno 137: to so različne vrste levkemij, limfomov, multipli mielom in mieloproliferativne novotvorbe, pravi prof. dr. Gabriela Korinek, medicinska direktorica dunajske Univerzitetne splošne bolnišnice (AKH), ​​največje v Avstriji in ene največjih v Evropi.

»Številne maligne bolezni, ki so še pred dvema desetletjema vodile v smrt v kratkem času po diagnozi, so danes kronične bolezni. To v prvi vrsti velja za kronično mieloično levkemijo, eno prvih bolezni, za katero je bilo uvedeno tarčno zdravljenje, razvito ob prehodu iz 20. v 21. stoletje, pa tudi za različne mieloproliferativne novotvorbe. Tudi multipli mielom ni več grozljiva bolezen zahvaljujoč strategiji zdravljenja, pri kateri se začne takoj z najboljšimi terapijami,« pravi Korinekova, ki je tudi predsednica avstrijskega društva Življenje z rakom (Leben mit Krebs).