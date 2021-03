Delovna mesta prihodnosti zahtevajo nova digitalna znanja

FOTO: Microsoft Slovenija

Digitalna znanja za delovna mesta prihodnosti

»Slovenija je pred zahtevno nalogo, saj po ugotovitvah OECD spadamo med države z največjim deležem delovnih mest, ki jih zelo ogroža avtomatizacija. Zelo hitro moramo dvigniti raven digitalnih znanj in olajšati dostop do vseživljenjskega učenja in dodatnih usposabljanj.«



Barbara Domicelj, direktorica Microsofta Slovenije

Podatkovna analiza , ki vključuje osnove vizualizacije podatkov, znanja o delu s platformo Microsoft Power BI in druga temeljna znanja za uporabo podatkov na kateremkoli področju.

Poslovna analiza z znanji o učinkovitem delu s podatki (vizualizacija in analiza podatkov), osnovah računalništva v oblaku in uporabi le-tega pri poslovnem razvoju.

Razvoj aplikacij z znanji za razvoj aplikacij, s katerimi je mogoče poenostaviti, spremeniti in avtomatizirati poslovne postopke.

Programski razvoj z malo ali brez kode, ki vključuje znanja o načrtovanju programske opreme in sistemov ter o razvoju in preizkušanju programskih rešitev.

O pobudi



Pobudo Digitalna znanja za delovna mesta prihodnosti podpirajo tudi AmCham Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Univerza v Mariboru, Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije, Združenje Manager in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Praktična spletna izobraževanja bodo ob strokovnjakih Microsofta ter podjetij Fast Lane Slovenija in Adecco H.R. izvedli še strokovnjaki iz Microsoftovih partnerskih podjetij ADD, B2, Comtrade, SPAN in SoftwareOne.

Iskalci zaposlitve zato potrebujejo nova digitalna znanja, da bodo lahko uspešno kandidirali za nova delovna mesta in učinkovito opravljali poklice, ki jih bodo podjetja najbolj iskala. Hkrati morajo organizacije v razmerah, ko je uporaba naprednih digitalnih orodij ključen temelj storilnosti in konkurenčnosti, zagotoviti dodatna usposabljanja in priložnosti za vseživljenjsko učenje tudi za svoje obstoječe zaposlene.Microsoft Slovenija, Fast Lane Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Adecco H.R., Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije, Univerza v Ljubljani in Univerza na Primorskem so zato zagnali pobudoz brezplačnimi izobraževanji za ključna digitalna znanja.Na voljo so štirje brezplačni učni programi:Programi v angleškem jeziku temeljijo na samostojnem učenju, hitrost in čas učenja pa si je mogoče prilagoditi svojim željam in zmožnostim.Njihova pomembna prednost pred podobnimi izobraževanji je med drugim tudi več kot 30 različnih spletnih predavanj, ki jih bodo v okviru pobude izvedli strokovnjakiter podjetijinin na katerih bo mogoče pridobiti tako pomembne mehke veščine in koristne informacije o razmerah na slovenskem trgu dela kot tudi praktične izkušnje in nasvete za učinkovito uporabo sodobnih digitalnih orodij pri delu.Ob uspešnem zaključku bodo udeleženci pridobili potrdilo o opravljenem izobraževanju, prav tako se bodo lahko odločili za nadaljevanje učenja s pripravo za pridobitev Microsoftovega certifikata. Svetovno priznan Microsoftov certifikat pomembno dopolni vsak življenjepis in olajša iskanje prave zaposlitve.