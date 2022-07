Esini Alpha, Bravo in Charlie

Esina odprava Swarm, sestavljena iz treh enakih satelitov, razkriva skrivnosti zemeljskega magnetnega polja, ki naš ščiti in na planetu ohranja življenje. Sateliti tako raziskujejo procese v magnetnem polju, kako nanj vpliva Sončeva aktivnost, proučujejo tudi oceanske tokove, razelektritve v atmosferi in kako so povezane z magnetosfero. Swarm je peta odprava v Esini floti zemeljskih raziskovalcev v okviru evropskega programa Živeči planet.

Izstrelitev: 22. novembra 2013 Masa ob izstrelitvi: 468 kg Velikost: 9,1 × 1,5 × 0,85 m

Medtem ko druge odprave temeljijo na posamičnem satelitu, Swarm (v prevodu Roj) sestavljajo trije, in sicer Swarm Alpha, Bravo in Charlie (včasih imenovani tudi Swarm A, B in C). Alpha in Charlie letita skupaj v orbiti na višini 460 kilometrov, Bravo pa je v orbiti nad njima na višini 510 kilometrov. Leta 2018 se jim je pridružil še kanadski satelit Cassiope, ki so ga nato preimenovali v Echo. Opremljen je namreč z instrumentom, ki je komplementaren z Esinimi sateliti pri zbiranju podatkov o vesoljskem vremenu, in ker so ga tudi utirili v podobno orbito, sta se vesoljski agenciji dogovorili za sodelovanje.

Oblika evropskih satelitov je precej nenavadna, saj so oblikovani kot trapez z dolgim drogom, ki se je razprl šele v orbiti. Kot so pojasnili pri Esi, so jih tako oblikovali zato, da so spravili v glavno telo vse instrumente in da so lahko vse tri hkrati namestili v raketo. Satelit nima nobenega dela, ki bi se premikal, saj bi vibracije lahko povzročile napake pri meritvah pospeševalnika. Občutljivi magnetometri pa so nameščeni na koncu dolgega droga, da jih ne bi motile električne naprave v glavnem delu satelita.

Swarm FOTO: Esa

Z odpravo Swarm so med drugim odkrili povezavo med razelektritvami v ionosferi in izgubo signala GPS, kar so sateliti doživeli kar nekajkrat. S podatki so znanstveniki potrdili obstoj atmosferskega pojava steve (svetlobni pojav, ki na prvi pogled spominja na polarni sij) in ugotovili, da magnetno polje v območju med Afriko in Južno Ameriko slabi, kar bi lahko povzročilo tehnične težave satelitov v orbiti.