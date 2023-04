Francosko-ameriška naveza za preučevanje oceanov

Da bi razumeli ozračje, moramo seveda razumeti tudi oceane. Ena najuspešnejših odprav za njihovo opazovanje je bila francosko-ameriška Topex-Poseidon. Satelit z izjemno natančnostjo je podatke o površinskem delu oceanov, morskih tokovih in plimovanju zbiral dobrih 13 let.

Topex-Poseidon je bil pravzaprav prvi večji oceanografski raziskovalni satelit, opremljen je bil z instrumenti, ki so zbirali povsem nove podatke o oceanih, in tako revolucioniral področje. Med drugim je opazoval pojav El Niño leta 1997, ki je bil najmočnejši tovrstni pojav v sto letih in je vplival na vreme po vsem svetu. El Niño je znan, a nenapovedljiv pojav nihanja temperature na vodni gladini v zahodnem delu Tihega oceana, ko so temperature višje od povprečja, to pa vpliva na različne vremenske motnje, od pojavljanja tropskih neurij do poplav in suš. La Niña je njegov nasprotni pol, satelit je spremljal pojav leta 1999. Nazadnje so El Niño opazovali lani, zdaj meteorologi budno gledajo ocean in se ozirajo za prvimi znaki, ki bi nakazovali, da se bo jeseni in pozimi razvil El Niño. S satelitom Topex-Poseidon so pojav prvič natančno spremljali iz orbite, njegovo evolucijo in vplive, ki so lahko precej širši od lokalnega območja v tropih.

Izstrelitev: 10. avgusta 1992 Masa: 2400 kg Orbita: 1340 km Konec odprave: 18. januarja 2006

Satelit je preučil tudi vzorce oceanske cirkulacije, kako prek morskih tokov kroži toplota. Topex-Poseidon je raziskovalcem prvič ponudil dovolj realnih podatkov, ki so jih lahko primerjali z modeli, posledično so lahko močno izboljšali dolgoročne podnebne napovedi, so navedli na spletni strani Nase. Prav tako je prvič natančno beležil plimovanje na odprtem oceanu. Za pozicioniranje satelita so uporabljali GPS, s sistemom so lahko njegovo višino določili na dva centimetra natančno, prav zato so lahko dobili tudi natančne podatke o višini plimovanja, ki med drugim vpliva na mešanje vode in s tem prenašanje hranilnih snovi in toplote. Satelit je bil opremljen z dvema višinometroma – Nasinim topexom in CNES-ovim poseidonom, ki sta si delila anteno za komuniciranje, delovala sta vsak posebej. Od tod tudi dve imeni, pri delovanju so dajali prednost ameriškemu.

»Največji nauk odprave je, da se oceani vseskozi spreminjajo in da se spreminjajo hitro,« je poudaril projektni znanstvenik Lee-Lueng Fu. Ko so izstrelili satelit, so bili oceani drugačni, kot so danes, manj topli, njihova gladina je bila nižja. Satelitu je sapa pošla januarja 2006, ko se mu je pokvaril mehanizem za manevriranje in uravnavanje položaja v orbiti.

Topex-Poseidonu je sledila serija treh satelitov Jason, nato še satelit Michael Freilich (imenovan tudi Sentinel 6/Jason CS), nazadnje sta decembra lani CNES in Nasa za opazovanje oceanov izstrelila satelit Swot.