Satelit, zagledan v vodo

Minuli teden sta ameriška in francoska vesoljska agencija izstrelili satelit za topografijo vode Swot. Kot pravijo pri Nasi, bodo skušali prvič z enim satelitom premeriti večino oziroma vsaj 90 odstotkov vodnih površin na Zemlji in tako ugotoviti, kako se spreminjajo. Spremljal bo stanje jezer, rek, morij in oceanov, s temi podatki bodo lahko napovedali, kam se bo voda razlila ob poplavah, videli bodo, kako se jezera krčijo ter kaj se godi ob hudih sušah in hudourniških poplavah. Prav tako bo pripomogel k boljšim modelom o morskih tokovih in napovedim o vplivih vodnih površin na vreme in podnebje. Satelit je pomemben tudi za upravljanje virov pitne vode.

Izstrelitev: 16. decembra 2022 Masa ob izstrelitvi: 2000 kg Višina orbite: 857 km Predvidena življenjska doba: tri leta

Znanstveno srce satelita je inovativen radarski interferometer, ki bo en odbojni signal lovil z dvema antenama, s čimer bo lahko natančneje določal višino vode. Raziskovalci si obetajo, da bo priskrbel bistveno boljše podatke o sladkovodnih jezerih in rekah ter o višini morske gladine na območjih, kjer je ne merijo z drugimi instrumenti.

Nasa in CNES pri odpravah za opazovanje oceanov sodelujeta že od 80. let prejšnjega stoletja. Med drugim sta agenciji razvili altimeter, napravo za spremljanje višine morske gladine, za satelit Topex/Poseidon, ki so ga izstrelili leta 1992.