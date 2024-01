Galaxy S24 serija: eleganca in umetna inteligenca, ki spreminjata komunikacijo

Z združitvijo elegance in moči umetne inteligence je ta serija postavila nove standarde v svetu pametnih telefonov. Pridružite se nam na popotovanju skozi razkošje in inovacije, ki jih prinaša nova Galaxy S24 serija.

Eleganca v oblikovanju

Telefoni nove Galaxy S24 serije, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ in Galaxy S24, prinašajo izjemno eleganten dizajn. Galaxy S24 Ultra je prvi telefon Galaxy z okvirjem iz titana, kar povečuje vzdržljivost in življenjsko dobo naprave. Poleg tega je tanjše ohišje telefona Galaxy S24 Ultra omogočilo boljšo izkušnjo na poti in udobnejši oprijem. Pri Galaxy S24+ in Galaxy S24 pa preprosta zasnova One-mass izpolnjuje estetske standarde z brezhibno povezavo med zadnjim pokrovom in stranskim okvirjem naprave.

Galaxy S24 serija je na voljo v barvnih odtenkih navdihnjenih z zemeljskimi minerali. Pri Galaxy S24 Ultra barve vključujejo: titan sivo, titan črno, titan vijoličasto in titan rumeno. Barve Galaxy S24+ in Galaxy S24 vključujejo: oniks črno, marmorno sivo, kobaltno vijolično in jantarno rumeno.

Umetna inteligenca, ki spreminja komunikacijo

FOTO: Samsung

Galaxy S24 serija ni le estetsko dovršena, temveč je tudi premišljena na funkcionalni ravni. V jedru te serije se skriva Galaxy AI (1), sistem umetne inteligence, ki se prilagaja potrebam uporabnika. Ne gre samo za izboljšanje osnovnih funkcij telefona, temveč tudi za odpiranje novih obzorij v komunikaciji in ustvarjalnosti. Z dvosmernim glasovnim in besedilnim prevajanjem klicev v realnem času, funkcija Sprotni prevod (Live Translate) odpravlja jezikovne bariere. Poleg tega funkcija Tolmač (Interpreter) omogoča takojšnje prevajanje pogovorov na razdeljenem zaslonu, kar je še posebej koristno v mednarodnem poslovnem okolju ali med potovanji.

Kamera je ključna komponenta pametnih telefonov in Galaxy S24 serija dviguje standarde na tem področju. Umetna inteligenca, ki je vgrajena, omogoča izjemne fotografije ne glede na vaše veščine fotografiranja. Galaxy S24 Ultra se ponaša s sistemom Quad Tele, ki omogoča neverjetno 100-kratno digitalno povečavo. Funkcija Nightography pa dviguje kakovost nočnih fotografij in omogoča osupljive posnetke v slabih svetlobnih razmerah.

Ne samo to, Galaxy S24 serija omogoča tudi ustvarjalno urejanje fotografij s funkcijo Generativno urejanje (Generative edit). Z umetno inteligenco lahko preoblikujete in izboljšate svoje slike, naredite popolne kompozicije ter celo zapolnite robove ukrivljenih slik, odpirajoč nove dimenzije ustvarjalnosti.