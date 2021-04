Helikopter na Marsu potrebuje posodobitev

Nasa je sprva za 11. april napovedovala prvi polet letalnika na drugem planetu, a se je med testiranjem pokazal manjši problem, zato so polet helikopterja Ingenuity (Iznajdljivost) preložili za nekaj dni. Zdaj pa so sporočili, da helikopterček potrebuje programsko posodobitev, kar polet prelaga za nedoločen čas.Dobra novica vsekakor je, da je mali, komaj 1,8-kilograma težki letalnik z dolgimi rotorji v dobri kondiciji. Solarni paneli, s katerimi črpa energijo za baterije in nujno ogrevanje, saj se temperature na Marsu ponoči spustijo tudi na minus 90 stopinj Celzija, delujejo optimalno.Med testiranjem vrtenja rotorjev so ugotovili, da morajo helikopterju popraviti in naložiti novo programsko opremo za nadzor letenja. S tem bosta programska in strojna oprema delovali usklajeno med procesom vzletavanja, so sporočili iz Nasinega laboratorija za reaktivni pogon, kjer v teh dneh ustrezno testirajo nov program. Celoten proces – od preveritve do pošiljanja in nalaganja posodobitev – bo seveda vzel nekaj dni, koliko in kdaj bi lahko helikopter poletel, za zdaj še ni znano.Helikopter z Zemljo komunicira prek roverja Perseverance, ki ga je v podvozju tudi dostavil na površje sosednjega planeta. Rover nato signal pošilja prek več ameriških in evropskih satelitov v orbiti Marsa, prenos podatkov traja lep čas, saj ne gre za širokopasovne povezave.Ingenuity se bo ob prvem poskusu leta dvignil nekaj metrov, v zelo tankem ozračju, ki je bil glavni izziv za inženirje, bo vztrajal nekaj sekund, nato bo pristal. Nato bo testiranje letalnika trajalo 30 dni na Marsu (sol ali Marsov dan je 40 minut daljši od Zemljinega dneva), ko bodo inženirji tudi nekoliko bolj drzni in ga bodo poslali dobrih pet metrov visoko. Helikopter je opremljen le s kamerami, budno bo njegove podvige spremljal tudi matični šestkolesni laboratorij.Namen helikopterja je sicer demonstracija tehnologije in je neodvisni del celotne odprave. Pri JPL so pojasnili, da so takšne programske napake pri novih tehnologijah pogoste. Dodali so še, da bo rover Perseverance medtem začel priprave za testiranje instrumenta MOXIE, ki je prav tako nova, nepreizkušena tehnologija. Gre za instrument, ki bo iz ozračja črpal ogljikov dioksid in ga pretvarjal v kisik. Tehnologija je priprava na prihodnje odprave človeka na Mars, saj bi s tem lahko v bivalnih prostorih ustvarjali zrak, primeren za dihanje.