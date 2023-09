Huawei predstavil novosti: najbolj je navdušila serija ur Watch GT 4

S to prireditvijo Huawei razkriva svoje ambicije za preoblikovanje industrije nosljivih naprav s popolnim spojem tehnoloških dosežkov, modnega oblikovanja in osredotočenosti na zdravje uporabnikov. Tako postavlja nove standarde in hkrati uporabnikom ponuja vrhunske naprave, prilagojene sodobnemu življenjskemu slogu.

FOTO: Huawei

Na prireditvi so predstavili številne prihajajoče inovativne naprave, vključno s serijo pametnih ur Huawei Watch GT 4, kakovostnimi pravimi stereo brezžičnimi slušalkami (TWS), FreeBuds Pro 3, elegantnimi in udobnimi pametnimi očali Huawei Eyewear II, prvo zlato uro Huawei Watch Ultimate Gold Edition in popolnoma nove tablične računalnike Huawei MatePad PaperMatte.

Huaweieve inovacije za izboljšanje oblikovanja, zdravja in športnih dejavnosti

Huawei si prizadeva, da bi omogočil sledenje zdravju in športnim dejavnostim, ne da bi pri tem žrtvovali modni slog. To označuje začetek novega obdobja na področju nosljivih naprav, pri podjetju Huawei bodo namreč združili tri ključne konkurenčne prednosti: inovativno tipalno tehnologijo, izboljšane algoritme programske opreme in celovite digitalne zdravstvene storitve.

Huawei je že desetletje pionir na področju spremljanja športa in zdravja, saj je reševal izzive avtonomije baterije, natančnosti meritev in udobja. Z desetletji strokovnega znanja in inovacij zdaj postavlja nova merila v industriji. S široko paleto visokokakovostnih nosljivih naprav, strateškimi naložbami in globalnimi partnerstvi v ekosistemu Huawei zagotavlja prilagojene izkušnje športa in zdravega življenjskega sloga za uporabnike po vsem svetu.

Na področju oblikovanja je Huawei zavezan namenskemu oblikovanju, ki se nenehno razvija in vključuje vrhunske in vzdržljive materiale ter ponuja številne različice, zaradi česar je vsaka nosljiva naprava izrazit modni dodatek, ki dopolnjuje edinstvene modne sloge.

FOTO: Huawei

Huawei razume, da je skrb za dobro počutje pomembno ohranjati 24 ur na dan, vse dni v tednu. Zato se zavzemajo za nenehne inovacije, ki omogočajo več nadzora nad zdravjem. Razvili so celovite funkcije za upravljanje zdravja v sodelovanju s partnerji iz zdravstvene industrije in akademskega sveta, ki zagotavljajo, da so pridobljeni podatki točni in izjemno koristni.

Hkrati Huawei s svojimi nosljivimi napravami pomaga ljudem približati šport in telesno dejavnost, ne glede na to, ali ste profesionalni športnik ali začetnik. Z inovativnimi funkcijami, kot je Huawei TruSport, so nosljive naprave postale osebni trenerji, ki jih nosite na zapestju.

Nova generacija nosljivih naprav in tabličnih računalnikov

Huaweiev strateški preobrat se začenja s predstavitvijo izdelkov, ki postavljajo novo paradigmo estetike nosljivih naprav. To so pametne ure serije Huawei Watch GT 4, elegantna Huawei Watch Ultimate Gold Edition z zlato luneto in krono ter popolnoma nove prave stereo brezžične (TWS) slušalke Huawei FreeBuds Pro 3.

Pametne ure serije Huawei Watch GT 4 se ponašajo z izboljšanimi oblikovnimi značilnostmi ter zmogljivimi funkcijami spremljanja zdravja in telesne pripravljenosti. Na voljo so v ohišju s premerom 46 ali 41 milimetrov in so drzen korak naprej z uvajanjem domiselnih oblikovnih elementov ob hkratnem ohranjanju sodobne geometrijske estetike predhodnic iz serije GT.

Huawei je izboljšal izkušnjo spremljanja telesne dejavnosti s preoblikovanjem obročev aktivnosti, povsem novo aplikacijo Ohranite kondicijo in večjo natančnostjo satelitskega sledenja (GNSS). Obenem so izboljšali tudi funkcijo TruSeen 5.5+, ki s pomočjo umetne inteligence dvigne natančnost merjenja srčnega utripa.

Huawei Watch Ultimate Gold Edition je Huaweieva prva zlata pametna ura. Uteleša največji potencial podjetja, zato ima zlato luneto in krono z reliefnimi trapezoidnimi vzorci, izrezljanimi s postopkom graviranja z diamantnim brušenjem. Uri je dodan pozlačen (PVD) pašček iz titana z nastavljivo metuljasto zaponko, ki je edinstven vizualni učinek in daje uri privlačen, a hkrati umirjen videz.

Nove brezžične slušalke Huawei FreeBuds Pro 3 zagotavljajo uravnoteženo oblikovno estetiko z vrhunsko zvočno tehnologijo, ki izboljšuje izkušnjo poslušanja glasbe. Ušesna čepka imata gladko enodelno stekleno ohišje iz novega nanomateriala, dvojna zvočna gonilnika Ultra-hearing za jasnejše visoke in globoke nizke tone ter trojni prilagodljivi izenačevalnik za pristno kakovost zvoka.

Poleg tega so bila na prireditvi predstavljena tudi popolnoma nova očala Huawei Eyewear II, ki ponujajo uravnoteženo oblikovno estetiko z vrhunsko zvočno tehnologijo, ter tablice Huawei PaperMatte, ki prinašajo otipljivo in papirnato vizualno izkušnjo.

Sir Mo Farah in Pamela Reif imenovana za ambasadorja nosljivih izdelkov Huawei

Pamela Reif, priljubljena globalna vplivnica na področju telesne vadbe in življenjskega sloga, ter olimpijski, svetovni in evropski zmagovalec sir Mo Farah sta bila imenovana za ambasadorja nosljivih izdelkov podjetja Huawei. »Neverjetno je, če pomislim, da sva se Huawei in jaz skoraj hkrati podala v svet fitnesa. V desetih letih, odkar sem začela delati kot profesionalna trenerka, je tehnologija odigrala izjemno pomembno vlogo pri pomoči ljudem, da živijo bolj zdravo,« je dejala Pamela. »Huawei je v ospredju teh inovacij, vendar to počne na zelo kul način. Navdušena sem, da bom del njegove prihodnosti.«

FOTO: Huawei

Z vključitvijo najnovejših nosljivih naprav v svojo vadbeno rutino, vključno s serijo Huawei Watch GT 4 in Huawei Watch Ultimate, boste zlahka povečali učinkovitost treninga in bolje razumeli svoje zdravstveno stanje ter hkrati vnesli slog in modo v svoj vsakdanji videz.

Sir Mo Farah je jasen: »Spoznanja, ki smo jih s trenersko ekipo pridobili s pomočjo ur, so se izkazala za neprecenljiva med tekmovanji na najvišji ravni. Ker sem s profesionalnega teka prešel na bolj lagoden način življenja, z veseljem raziskujem, kaj mi ponuja športno udejstvovanje zunaj tekaške steze, in sicer z nošenjem ur za vsakodnevne dejavnosti in kot modnega dodatka. Tu Huaweieve ure resnično izstopajo. Videti so enako dobro, kot dobro delujejo.«

Huawei z navdušenjem napoveduje tudi serijo programov za vadbo telesne pripravljenosti, ki jih je ustvaril skupaj s Pamelo Reif in so na voljo izključno prek aplikacije Huawei Zdravje. Ti bodo vključevali nekaj najbolj znanih Pamelinih vadb, posebej prilagojenih tako, da bodo udeleženci lahko kar najbolje izkoristili fitnes in zdravstvene funkcije svojih pametnih ur.

Cene in dostopnost Pametne ure serije Huawei Watch GT 4 so že na voljo na slovenskem trgu, do konca septembra pa naj bi bile na voljo vse različice. Lahko boste izbirali med tremi različicami večjih s 46 mm ohišjem in tremi različicami z manjšim 41 mm ohišjem. Cene so odvisne od izbrane različice in velikosti pametne ure in se začnejo pri 279 evrih. Za več informacij obiščite spletno stran: https://consumer.huawei.com/si/

Naročnik oglasne vsebine je Huawei