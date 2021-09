Huawei se bo poskušal vrniti, kot se je Meng Wanzhou

V nadaljevanju preberite:

Osrednja televizija je dogajanje prenašala v živo in več kot sto milijonov gledalcev je sedelo pred zasloni z razplamtelim nacionalizmom v srcih. Tako je 49-letna Meng Wanzhou postala narodna heroina in zmagovalka v boju z imperialisti, ki jim je pokazala, da so »papirnati tiger«. Kitajski mediji ne omenjajo, da je bil zaradi njene izpustitve med Kitajsko in Kanado sklenjen dogovor.