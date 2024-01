Indijski satelit za preučevanje črnih lukenj

Po izjemno uspešnem letu za indijsko vesoljsko agencijo (Isro), saj je indijski pristajalnik pristal na Luni, je tudi prvi dan novega leta Isro začel z uspešno izstrelitvijo. V vesolje so poslali satelit XPoSat, s katerim bodo preučevali črne luknje. »Pred nami so vznemirljivi časi,« je ob tem dejal predstavnik Isra S Somanath. Satelit ima predvideno obratovalno dobo pet let, stal pa je okoli 28 milijonov evrov.

Satelit so utirili v nizkozemeljsko orbito. Poleg črnih lukenj bo opazoval še nevtronske zvezde, supernove, aktivna galaktična jedra, preučeval bo sevenje teh virov, med drugim lastnosti magnetnega polja.

Pri indijski vesoljski agenciji se nadejajo, da bo tudi letošnje leto uspešno. Med drugim želijo tri astronavte za tri dni poslati v nizkozemeljsko orbito.