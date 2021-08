Indijski vesoljski observatorij

Izstrelitev: 28. septembra 2015

Masa: 1515 kg

Višina orbite: 650 km

Število instrumentov: 5

Po uspehu s satelitom za rentgensko astronomijo IXAE se je indijska vesoljska agencija ISRO leta 2004 pogumno podala v razvoj satelita za opazovanje vesolja v več valovnih dolžinah.Satelit v orbiti 650 kilometrov visoko vesolje opazuje v vidni, ultravijolični in rentgenski svetlobi. Opremljen je s petimi znanstvenimi instrumenti, ki opazujejo binarne zvezdne sisteme, v katerih je eden izmed objektov ali nevtronska zvezda ali črna luknja, ocenjujejo magnetno polje nevtronskih zvezd, preučujejo valilnice zvezd, ozirajo pa se tudi za kratkotrajnimi izbruhu rentgenskega sevanja.​Podatke satelita uporabljajo vsi večji znanstveni instituti in univerze v Indiji. Med drugim je maja 2017 Astrosat, in tudi teleskopa Chandra in Hubble, zaznal koronalni izbruh na nam bližnji zvezdi Proxima Centauri, julija 2018 je posnel jato galaksij Abell 2256, od nas oddaljeno 800 milijonov let.​Septembra lani je satelit izpolnil večino pričakovanj v njegovi osnovni petletni odpravi, pri ISRO pričakujejo, da bo dobro deloval še precej let.