Informacijska blokada kot orožje proti spremembam

Devetnajstega septembra so prebivalci Irana ugotovili, da tekstovna sporočila, ki vsebujejo ime Mahse Amini, nenadoma ne prispejo več do naslovnikov. Kmalu so padla mobilna omrežja v večjem delu države, dva dni zatem sta ugasnila instagram in whatsapp. To je zadnji primer v nizu vse bolj dovršenih prijemov avtoritarnih oblasti v omejevanju internetne komunikacije.

Režimske internetne blokade se dogajajo dobro desetletje, saj njihovo rojstvo postavljamo v arabsko pomlad pred enajstimi leti. Resda so države sem in tja internet skušale omejevati že prej, toda ravno med omenjenimi protesti v arabskih državah sta se dokončno poklopila dva dejavnika: bistven vpliv družbenih omrežij na širjenje sporočil med uporniškim prebivalstvom in pa zavedanje represivnih organov, da lahko na to vplivajo z drastičnim blokiranjem tovrstnih storitev.