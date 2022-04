Italijanski satelit za visokoenergijske žarke

Agile (Astro-rivelatore Gamma a Immagini LEggero) je majhen in lahek italijanski satelit za zaznavanje žarkov gama (30 MeV–30 GeV) in trdih rentgenskih žarkov (10–40 keV).

Izstrelitev: 23. aprila 2007 Masa (ob izstrelitvi): 352 kg Velikost: višina okoli 60 cm Orbita: 523 × 552 km

Iz orbite okoli Zemlje opazuje galaktična jedra in opreza za visokoenergijskimi izbruhi. Aprila 2007 so ga izstrelili z indijsko raketo PSLV-CA iz izstrelišča Satiša Davana, sprva so načrtovali, da bo deloval tri leta, a še vedno uspešno kroži v skoraj ekvatorialni orbiti. Italijanski inženirji so uporabili inovativne tehnologije, da so ustvarili izredno lahek in majhen satelit, ki pa vseeno odlično opravlja svoje delo.

Opremljen je s tremi znanstvenimi instrumenti, med drugim je satelit odkril žarke gama pri binarnemu sistemu Cygnus X-3 (v prevodu Labod), pri čemer zelo kompaktno telo pije material svoje zvezdne spremljevalke, in v sistemu Cygnus X-1, opazoval je zelo visokoenergijske žarke v meglici Rakovica.