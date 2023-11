Kako smo ustvarili vino

V nadaljevanju preberite:

Vino ni samo sredstvo za lajšanje socialnih stikov in njegov kulturni pomen presega trenutni užitek, ki ga daje. Pri kristjanih je celo nadomestek za Kristusovo kri. Včasih ima otipljive ekonomske in politične posledice – ne pozabimo na sodni spor med Hrvaško in Slovenijo zaradi terana in financiranja, ki je šlo v to, da so genetiki lahko dokazali, da je ameriški zinfandel pravzaprav italijanski primitivo, prednik obeh pa je crljenak kaštelanski. Govori se celo, da je himna neke države v resnici kitica iz vinske zdravljice.

Kljub vsemu naštetemu pa vino ni bilo vedno samoumevno. Prav tako ne sama rastlina, trta, kot jo poznamo danes. Toda vino je staro. Tako staro, da nam zgodovinski viri o njegovem izvoru ne morejo povedati kaj dosti. Izvora vina in trte so se tako morali lotiti znanstveniki z različnih področij, genetiki, arheologi, jezikoslovci.