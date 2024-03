Kako so preiskovalci stisnili kriminalno združbo Lockbit

V nadaljevanju preberite:

Devetnajstega februarja je spletna izpostava kiberkriminalne tolpe Lockbit na temnem spletu dobila zanimivo novo podobo: običajno so se na njej izživljali nad svojimi žrtvami, zdaj pa je obiskovalce pričakalo sporočilo, da je stran pod nadzorom Američanov, Britancev in organov pregona skupine Cronos.

To je rezultat več kot dveletne preiskave v boju proti enemu najrazvpitejših razvijalcev izsiljevalske zlobne kode na svetu. Mednarodni konzorcij organov pregona v delovni skupini Cronos sestavlja enajst agencij, med njimi FBI in ameriško pravosodno ministrstvo pa Europol, Eurojust in britanska nacionalna agencija proti kriminalu. Pod koordinacijo Europola naj bi Lockbit podrobneje preiskovali od aprila 2022, pri čemer je mišljena zgolj dejavnost združenja, saj je tolpa razvpita in pod drobnogledom preiskovalcev že od leta 2020. Zaslužna je za kopico odmevnih napadov po vsem svetu, od Boeinga v ZDA in britanske pošte Royal Mail pa do raznih kitajskih bank. V dobrih štirih letih naj bi napadli več kot dva tisoč organizacij in od njih izterjali več kot 120 milijonov evrov.