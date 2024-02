Kako so uporabniki sooblikovali najtanjši preklopni telefon na svetu

Osrednji del te strategije je bila odločitev podjetja HONOR, da bo HONOR Magic V2 v okviru svojega evropskega programa beta testiranja predal v uporabo beta testatorjem po vsej Evropi.

Uvedba evropskega programa beta testiranja za HONOR Magic V2 je odličen primer Honorjeve zavezanosti razvojnemu procesu, ki je osredotočen na stranke. Ta pobuda je bila zasnovana z dvojnim namenom: natančno preizkusiti napravo v resničnih pogojih in, kar je še pomembneje, odpreti neposreden kanal za povratne informacije med podjetjem HONOR in njegovimi najbolj angažiranimi uporabniki.

Glavni cilj programa beta testiranja je bil zbrati uporabne informacije, ki bi jih lahko uporabili za izboljšanje naprave HONOR Magic V2. HONOR je želel preseči meje internih testnih laboratorijev in napravo izpostaviti nepredvidljivosti vsakodnevne uporabe. Zbrane povratne informacije niso bile omejene na ugotavljanje napak, temveč so se razširile na razumevanje uporabniških izkušenj, preferenc in pričakovanj glede preklopne naprave na današnjem trgu pametnih telefonov.

Začetek programa beta testiranja je bil dokaz Honorjeve filozofije, da mora biti končni uporabnik v središču razvoja izdelka. Z neposrednim vključevanjem uporabnikov v fazo testiranja je HONOR ne le pokazal spoštovanje do njihovih mnenj, temveč tudi zagotovil, da so napravo HONOR Magic V2 sooblikovale roke tistih, ki jim je namenjena. Ta pristop je pomenil jasen odmik od strategije razvoja, ki bi ustrezala vsem, saj je bil njen cilj prilagoditi napravo različnim potrebam njenih prihodnjih uporabnikov.

FOTO: Honor

Evropski program beta testiranja naprave HONOR Magic V2 je pritegnil široko paleto udeležencev, od tehnoloških navdušencev do strokovnjakov in ustvarjalcev, ki so vsak zase predstavili edinstven pogled na delovanje naprave v različnih scenarijih. Ta raznolikost je bila ključnega pomena, saj je podjetju HONOR omogočila celovit pregled nad tem, kako se je naprava HONOR Magic V2 obnesla v različnih vzorcih uporabe in okoljih. Povratne informacije iz resničnega sveta so zajemale vidike, kot so ergonomija naprave, kakovost zaslona, trajanje baterije, programski vmesnik in zmogljivost kamere.

Povratne informacije so bile skrbno analizirane in uporabljene za ciljno usmerjene izboljšave naprave.

Jason, Združeno kraljestvo: »HONOR Magic V2 je zanesljiv, vzdržljiv, vsestranski – enostavno zmore vse.«

Jason iz Združenega kraljestva je imel velika pričakovanja, saj meni, da bi moral HONOR preseči konkurenco. Opozoril je na lahkotnost telefona HONOR Magic V2 in na to, da se zdi, da je zložen kot običajen telefon. Trpežnost je bila zelo pozitivna, saj se je naprava dobro obnesla tudi pri manj pazljivi uporabi. »Zaradi vrhunskega občutka, ki ga je mogoče pripisati tankosti naprave, HONOR Magic V2 izstopa na trgu pametnih telefonov,« je pripomnil preizkuševalec. Še posebej so bili navdušeni nad vzdržljivostjo baterije ter vsestranskostjo naprave pri večopravilnosti in profesionalni uporabi.

FOTO: Honor

Ko se spušča zavesa na poti pametnega telefona HONOR Magic V2 od beta testiranja do njegove evropske predstavitve, se pozornost usmeri na izjemne tehnične specifikacije, ki to napravo odlikujejo.

FOTO: Honor

V središču njene privlačnosti je njen status enega najtanjših pametnih telefonov na svetu, ki se zlagajo navznoter in se ponašajo z elegantnim profilom, ki ne zmanjšuje vzdržljivosti ali funkcionalnosti. HONOR Magic V2 tehta le 231 gin je dokaz Honorjevega inženirskega mojstrstva, saj ponuja lahko, a robustno napravo, ki jo lahko uporabniki brez težav prenašajo. Napravo poganja izjemna 5000 mAhdvocelična silikonsko-karbonska baterija, ki zagotavlja celodnevno uporabo brez potrebe po pogostem polnjenju in jo dopolnjuje 66W polnilnik za hitro polnjenje. Sistem kamere je prav tako impresiven, saj ima trojno zadnjo kamero s 50 MP, ultra širokokotno kamero, 50 MP širokokotno kamero z OIS in 20 MP kamero s teleobjektivom z OIS, kar zagotavlja, da vsak posnetek ujame življenjske trenutke z neprimerljivo jasnostjo in barvami.

Te specifikacije skupaj poudarjajo ne le tehnično dovršenost telefona HONOR Magic V2, temveč tudi njegovo sposobnost, da se brez težav vključi v vsakdanje življenje uporabnikov in na novo opredeli, kaj pričakujemo od preklopnega pametnega telefona.

Honorjev novi najtanjši preklopni telefon na svetu HONOR Magic V2, ki so ga za evropski trg konec januarja premierno predstavili v nemškem Leipzigu, je s 1. februarjem 2024 na prodaj tudi pri nas. Po priporočeni maloprodajni ceni 1999 evrov je na voljo pri vseh večjih mobilnih operaterjih A1, Telekom in Telemach v črni barvi PU in oblečen v vegansko usnje. Kupci telefona ob nakupu vse do razprodaje zalog prejmejo tudi tablico HONOR Pad X9 in pametno uro HONOR Watch 4.

1 Običajna zmogljivost baterije je 5000 mAh, nazivna zmogljivost pa 4900 mAh

2 Podatki iz laboratorija HONOR

Naročnik oglasne vsebine je Honor