Kako ustaviti demenco

V začetku avgusta je bil v San Diegu svetovni kongres o alzheimerjevi bolezni in drugih vrstah demence, na katerem so predstavili najnovejša odkritja in smernice v raziskovanju tega področja.

Alzheimerjeva bolezen (AB) je nevrodegenerativna bolezen, pri kateri se bolezenski proces nabiranja napačno zvitih beljakovin, amiloida beta in beljakovine tau, začne v možganih že desetletja pred prvimi kliničnimi simptomi, ki se najpogosteje najprej pokažejo s pozabljanjem nedavnih dogodkov. Velja poudariti, da vsako pozabljanje še ni demenca in ni posledica razvijajoče se AB. O demenci namreč govorimo, ko simptomi bistveno vplivajo na človekovo vsakodnevno delovanje in obsegajo več kot le pozabljivost. Tej se lahko pridružijo težave s pozornostjo, govorom in orientacijo v prostoru in času, prav tako osebnostne spremembe ali umik iz družbe.

V klinični praksi opisujemo tudi predstopnjo demence, ko so simptomi blažji in ne vplivajo na vsakodnevne aktivnosti. To stanje imenujemo blaga kognitivna motnja. Vzrokov demence je veliko, najpogostejši med njimi pa je prav alzheimerjeva bolezen.