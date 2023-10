Kaos na Muskovem x-u

V nadaljevanju preberite:

V torek je evropski komisar Thierry Breton v javnem pismu Elona Muska pozval, naj se na njegovem družbenem omrežju x, nekdanjem twitterju, bolj potrudijo z odstranjevanjem dezinformacij o vojni med Izraelom in Hamasom. Opomnil ga je, da ga k temu zavezuje sveža evropska uredba o digitalnih storitvah (DSA).

Breton je Muska pozval k odzivu v štiriindvajsetih urah in ta mu je kmalu odgovoril, naj evropski organi na x-u označujejo sporne objave, če jih želijo imeti moderirane. Komisar je milijarderju odgovoril, naj se ne spreneveda, saj da njegovi zaposleni »dobro vedo, za katere objave gre«, ker jih tako državni uradi kakor novinarji in razne organizacije za boj proti dezinformacijam vseskozi vestno označujejo.

Poleg sovražnega govora je druga pereča težava dezinformacijska propaganda, kar se je po Hamasovem terorističnem napadu na Izrael preteklo soboto pokazalo v najgrši luči. Na vrhuncu slave, torej tik pred Muskovim prevzemom, je bil twitter osrednja platforma za iskanje zadnjih novic, ki so jo uporabljali tako novinarji kot medijski in informacijski strokovnjaki vseh vrst, politiki ter znane osebnosti. Stanje pretekli konec tedna pa bi lahko še najbolje opisali kot totalen, podivjan kaos. Spodobno so se znašli le tisti, ki na x-u sledijo zgolj res skrbno izbranim virom, kdor je želel do informacij priti denimo z iskanjem ali ključniki, pa se je takoj pogreznil v močvirje povsem neresnih in lažnih objav. Množica sumljivih uporabniških računov je kot dokaze podajala posnetke iz igre arma 3, kar se je sicer rado dogajalo že v prvih mesecih vojne v Ukrajini. Ko je Izrael začel s povračilnim bombardiranjem Gaze, pa je bil x poln nepovezanih posnetkov iz Sirije ali Gaze iz preteklih let.