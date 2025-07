Ta teden sta Svoboda in Levica v parlamentarno obravnavo vložili zakon o omejeni osebni rabi konoplje, ki med drugim določa dovoljeno količino konoplje z vsebnostjo THC, ki jo sme posedovati posameznik. V SSKJ2 je beseda konoplja razložena kot 'visoka kulturna rastlina z dlanastimi listi, ki se goji zaradi vlaken in semena, ali njeno seme'. Poimenovanje je skupno več slovanskim jezikom, vendar etimologija besede ni jasna.

Predlog zakona je na začetku zakonodajne poti in ima nekaj pomanjkljivosti, ki jih kaže izboljšati, npr. v uvodnem delu in v obrazložitvah členov niso ustrezno citirane znanstvene raziskave o vplivu THC na sposobnost vožnje; zakon uvaja dovoljeno mejo 3 nanogramov THC na mililiter krvi pri voznikih motornih vozil (ne velja pa to za pešce in kolesarje), ob hkratnem pogoju, da vozniki »ne kažejo znakov motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu«; če pa vozniki kažejo takšne motnje in imajo koncentracijo THC še vedno pod omenjeno mejo, so kaznovani s 300 evri globe in 4 kazenskimi točkami (pri čemer odločilno vlogo dobi subjektivna presoja policista!); zakon bo treba tudi še temeljito nomotehnično in terminološko urediti.

Po referendumskem fiasku in poniglavosti, ki so si ju prejšnji teden privoščili poslanci vseh strank, se zaradi časovnega sosledja zdi, kot da se z zakonom poslanci poskušajo odkupiti ljudem in hkrati priznavajo: »Vaša politična elita je sicer res porazna, toda vsaj pohali boste lahko poslej legalno!«

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Mitja Trojar.