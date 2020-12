Krokarji so reševali opičje naloge

Nemški znanstveniki so preverili urbani mit o pametnih krokarjih. Te ptice veljajo za izjemno inteligentne, ponekod jih menda imenujejo tudi leteči primati, a nenavadno se sliši, da bi ravno krokarji v vsem ptičjem kraljestvu tako zelo odstopali, in še bolj, da se lahko merijo z opicami.



Prav to so se namerili temeljito preizkusiti vodja raziskave Simone Pika z nemške Univerze Osnabrück in njeni kolegi. Osem krokarjev so postavili pred standardizirani kog­nitivni preizkus za primate, ki vsebuje 33 nalog. Da si bomo bolje predstavljali: pri eni od nalog raziskovalci skrijejo predmet pod enega od treh kozarcev, nekajkrat premešajo njihove položaje, nato pa mora žival ugotoviti, pod katerim kozarcem je predmet. Druge naloge preverjajo sposobnost prepoznavanja vzroka in posledice, sposobnost štetja in druge veščine.



Raziskovalci so krokarje motivirali z arašidi. Pri vseh nalogah so se odrezali enako dobro kot šimpanzi ali orangutani, malo slabše so reševali le naloge, povezane s prostorsko predstavo. Raziskovalci so bili še posebno presenečeni, da so bili krokarji tako uspešni pri testih, ki so bili prirejeni za opice. Ker se ptiči tako po anatomiji kot vedenju zelo razlikujejo od primatov in ljudi, ni rečeno, da ne bi pri njim prilagojenih testih opravili tudi izpita iz prostorske predstave.



Rezultate raziskave so znanstveniki objavili v reviji Scientific Reports.

Naročite se na e-novice iz znanosti: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: