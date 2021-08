Le redke zamisli so absolutno dobre

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.



Dr. Mirko Ficko je izredni profesor za področje proizvodnih tehnologij in sistemov na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru.

Instrument, ki ga nimam za instrument, vendar ga največ uporabljam, je osebni računalnik. Ne razmišljam o tem, kako rad ali nerad ga uporabljam.V najširšem smislu se ukvarjam z raziskovanjem predelave materialov iz začetnega v končno stanje, z vsem, kar sodi zraven. Spreminjanje materialov v izdelke je namreč zelo raznolika in zapletena dejavnost, ki vključuje najrazličnejše fizikalne in organizacijske postopke. Iskanje najboljšega recepta zahteva znanstveni pristop, ki vodi k smotrni rabi virov in tudi h gospodarski uspešnosti.Pandemija je vplivala na naša življenja, paradoksalno je razvoju hkrati prinesla zastoj in pospešek. Pokazala je, da lahko s kombinacijo kompleksov in dostopa do spleta vsak postane znanstvenik na katerem koli področju. Tako nastane znanst­venik, ko nekdo izbere novice, ki so mu všeč in se ujemajo z njegovimi kompleksi. Škoda, ker se temu tudi mnogi znanstveniki ne morejo upreti.Zaradi tega, kar naj bi bila. Ne zaradi stranskih učinkov.Delček do tega, da bodo materialne dobrine omogočale trajen razvoj vseh, brez slabih posledic za okolje in družbo.Vsi smo bili otroci in smo raziskovali svet. Otroci kmalu želijo preoblikovati svet po svojih zamislih. Pozneje sem spoznal, da so samo nekatere zamisli res dobre, še manj je takšnih, ki so dobre za vse, le redke pa so absolutno dobre. Znanost se ukvarja z razumevanjem sveta in iskanjem boljših rešitev.Poskušam živeti po načelih iz filma Monty Python: Smisel življenja. Tudi France Prešeren je znal kaj povedati o tem, vendar se o tem v šoli nismo učili.Dobre znanstvenike naredi več lastnosti. Predanost je najbolj pomembna, zelo pomembne so tudi druge dobre in manj dobre človeške lastnosti, denimo radovednost na eni strani ali trma na drugi. Zaradi zapletenosti raziskovanja sta pogosto nujni tudi sposobnost sodelovanja in empatija.Upam, da odkritje neomejenega in cenenega vira energije, ki ne bo puščal večjih vplivov na okolje in bo omogočil družbi prehod k pravemu trajnostnemu pridobivanju izdelkov in izvajanju storitev. Vendar brez napredka družbe to ne bo dovolj za boljše življenje vseh.Nikakor, to bi bila sama sebičnost. Na daljavo lahko raziščemo skoraj vse, kar nas zanima o okolju, ki je zelo sovražno človeku.Najlepše bi bilo, če bi končno ukrotili fuzijsko energijo. Zadostovalo bi tudi, če bi se bolj posvetili razvoju varne fisijske energije. Z učinkovito uporabo energije, pametnimi omrežji in klasičnimi obnovljivimi viri bomo verjetno samo lovili potrebe. Sodelovanje na svetovni ravni bi olajšalo prvo, omogočilo drugo in izboljšalo tretjo rešitev.Med njimi so tudi nemogoči ljudje, s katerimi se ne bi želel zasebno družiti. Tako kot povsod. Zagotovo pa so nekateri zelo dobri in zanimivi ljudje. O osebnostih in zasebnem življenju velikih znanstvenikov ne vemo prav veliko, tudi v resničnost­nih šovih običajno ne želijo nastopati.Občasni skok v svet Zvezdnih stez. Tam znanosti ni, je pa močna vera v znanost in lepšo prihodnost.Kdor se ne ukvarja s tem, se verjetno ne zaveda, da tudi najbolj običajni in preprosti izdelki nastanejo z zahtevnim tehnološkim postopkom, ki temelji na znanosti in pri katerem sodelujejo zapletena oprema ter izkušeni strokovnjaki. Postavimo si vprašanje, kaj smo sposobni narediti sami brez sodobnih orodij, in ugotovili bomo, da je tehnologija temelj našega bivanja in sodobne družbe. Za temelje pa je značilno, da niso vidni, dokler dobro opravljajo svojo nalogo.