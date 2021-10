Le vesoljska smet in genialni psi

Le vesoljska smet?

Skoraj do vesolja z balonom?



Genialni psi

FOTO: Shutterstock

Lani je skupina znanstvenikov pod vodstvoms pekinške univerze predstavila, da so ujeli najbolj oddaljeno kozmično eksplozijo vseh časov, in sicer izbruh žarkov gama v galaksiji GN-z11. Takšni izbruhi so sicer pogosti, a kratkotrajni, zato jih je težko pravočasno zaznati, zgodijo se, ko umre ogromna zvezda, ko trčita nevtronski zvezdi ali ko nevtronska zvezda pade v črno luknjo. Vznemirjenje ob odkritju izbruha v galaksiji, ki je nastala le okoli 420 milijonov let po velikem poku, je bilo veliko. Hkrati pa je zaradi izredno majhne možnosti, da astronomi posnamejo takšen dogodek v tako oddaljeni galaksiji (ta je ena proti deset milijard), odkritje vzbudilo precej nejevere.Rezultate opazovanj so vzeli pod drobnogled še drugi astronomi, in kot so zapisali na spletni strani revije Science, bi lahko bila razlaga dogodka precej banalna. Izbruh oziroma zaznani curek svetlobe bi lahko bil le odblesk odslužene ruske rakete, ki se je v ravno pravem, oziroma bolje rečeno, v ravno napačnem trenutku postavila pred oko observatorija Keck na Havajih. Znano je, da so orbite posute z odsluženimi vesoljskimi kosi in ti se ob obsevanju lahko nesramno zasvetlikajo zemeljskim teleskopom. Astronoms poljske univerze Adama Mickiewicza je ugotovil, da se je z raziskovalno ekipo poigral del rakete proton, ki so jo izstrelili leta 2015, so zapisali v reviji Nature Astronomy. Jiang se z ugotovitvami ne strinja, ne on ne njegovi kolegi niso zaznali, da bi se med Zemljo in oddaljeno galaksijo ravno v času opazovanj postavila vesoljska smet.Človek si je vedno želel še višje in zdaj očitno je meja vesolje. Podjetje World View Enterprises razvija balon, s katerim bi v stratosfero vozili turiste. Potovanje bi trajalo od šest do osem ur, balon bi se dvignil na višino okoli 30 kilometrov, so poročali na portalu Space.com. To je sicer še daleč od roba vesolja, toda s te višine je že mogoče videti krivuljo Zemlje in temnino vesolja.Cena poleta naj bi bila okoli 50.000 dolarjev, kar je precej manj od ponudb poletov v vesolje z raketami. Prvi balon bi se s turisti lahko dvignil v nebo leta 2024, napovedujejo v podjetju. Vzletali bi z različnih koncev sveta, od Arizone, da bi lahko potniki uživali v pogledu na Veliki kanjon, Avstralije, do Egipta, kjer bi se razgledovali po piramidah. Balonska košara, v tem primeru zaprta kapsula, bo luksuzna, potniki se bodo lahko namestili v udobne sedeže, imeli bodo dostop do interneta, gledali bodo lahko skozi teleskop, stregli bodo prigrizke. Na krovu bo tudi stranišče.Vsak lastnik meni, da je ravno njegov pes najlepši in tudi najbolj pameten. No, zdaj so v študiji Genialni psi madžarski raziskovalci preizkusili šest predstavnikov pasme borderski ovčar. Ugotavljali so, ali se lahko psi poleg običajnih ukazov, kot sta sedi in prostor, naučijo prepoznavati imena posameznih igrač. Šesterica – Max iz Madžarske, Gaia iz Brazilije, Nalani iz Nizozemske, Squall iz ZDA, Whisky iz Norveške in Rico iz Španije – se je uspešno naučila prepoznave več kot 28 igrač, nekateri od njih celo več kot stotih, so zapisali pri Guardianu. Nekateri psi so se prepoznavanja igrač naučili izjemno hitro, je povedalaz budimpeške univerze.Lastniki so pse v enem tednu naučili do 12 besed, ki označujejo igrače. Zanimivo je še, da so se psi besed spomnili še mesec ali dva po urjenju. Da ne bo pomote, bistre glave niso le borderji, o podobnih učnih sposobnostih so raziskovalcem poročali lastniki nemških ovčarjev, pekinžanov, avstralskih ovčarjev in tudi nekaj mešancev.