Luna bo uščipnila Sonce

7 odstotkov sončeve ploskve bo prekrite v naših krajih.

Če se bodo oblaki vsaj malo razkadili, bomo lahko danes okoli poldneva pri nas opazovali delni sončev mrk. No, lahko bi mu rekli tudi mini delni sončev mrk, saj bo zakrite le okoli sedem odstotkov ploskve.Mrk nastane, ko so Sonce, Luna in Zemlja na isti premici, če je Luna nekoliko zunaj te premice, pa dobimo delni mrk. Ker bo med mrkom Lunin navidezni premer manjši od Sončevega, bo ploskev ob maksimumu zakrita 95-odstotno, torej gre za kolobarjasti ali obročasti mrk. Ozka črta popolne faze se je ognila naseljenim krajem, teče namreč po severnem delu Zemlje, čez severovzhodni del Kanade, skrajni sever Grenlandije in Arktični ocean in se konča na severovzhodnem koncu Sibirije. Bodo pa prebivalci severovzhodnega dela Severne Amerike, Evrope in severnega dela Azije lahko opazovali delni mrk, ki bo malce bolj opazen od tega, ki ga bosta Sonce in Luna pripravila v naših krajih.Luna bo v Ljubljani začela zakrivati Sonce ob 11. uri in 54 minut. Takrat bo sonce že visoko nad obzorjem. Največja stopnja mrka bo ob 12. uri in 32 minut, a pozor, Luna bo Sonce le nekoliko uščipnila. Mrk se bo končal ob 13. uri in 11 minut. Če bodo vremenske razmere primerne za opazovanje, to počnite varno, naše oči lahko ultravijolična in močna bela svetloba zelo poškoduje. V Sonce nikdar ne glejte brez zaščite oči, pripomočki pa morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri.