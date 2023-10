Microsoftova največja igričarska zmaga

V nadaljevanju preberite:

Trinajstega oktobra okoli poldneva so pri britanskem varuhu konkurence CMA blagoslovili Microsoftov nakup igričarskega založnika Activision Blizzarda. Le nekaj ur pozneje je Phil Spencer, vodja Redmondovega oddelka za igre, uradno odprl šampanjec – pri kraju je bil eden najbolj živčnih prevzemov v zgodovini, za katerega so morali v Microsoftu skleniti kopico zanimivih kompromisov.

Ko so sredi januarja lani pri Microsoftu napovedali nakup igričarskega založnika Activision Blizzarda, so že na začetku poskrbeli za novico leta 2022. Nekaj manj kot 70 milijard dolarjev vreden posel je bil namreč daleč največji v panogi dotlej in hkrati eden največjih na področju informacijskih tehnologij nasploh. Združil bi takrat četrto in peto največje podjetje v igričarstvu, nastali skupek pa bi prehitel Nintendo na tretjem mestu, tako da bi pred njim ostala le še Tencent in Sony. Obenem bi se s tem pod isto streho znašla eden od treh največjih proizvajalcev igralnih konzol – xbox je namreč Microsoftova – in pa imetnik največje in najbolj razvpite serije iger za konzole, saj Activision razvija streljanke call of duty. Da bodo državni regulatorji oziroma varuhi konkurence po vsem svetu dodobra preverili predvideni prevzem, smo zato vedeli že tedaj. A skozi kaj vse se bodo morali pri Microsoftu pretolči in koliko preobratov bo proces prinesel, verjetno ni slutil nihče.