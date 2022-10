Muskovi sateliti in njihov vpliv na potek vojne v Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

Pred tednom dni je razvpiti milijarder Elon Musk znova uprizoril enega od svojih značilnih twitterjevskih teatrov. Najprej je potožil nad stroški obratovanja satelitskega sistema Starlink v Ukrajini, ki da jih pretežno krijejo kar sami v Spacexu, kar ne bo šlo v nedogled. Nekaj dni zatem je obrnil ploščo in dejal, da bodo sistem vseeno vzdrževali še naprej.

Dogajanje bi bilo kar rahlo komično, če bi ne šlo za vprašanje življenja in smrti. Satelitsko komunikacijsko omrežje Starlink, ki je doslej burilo duhove predvsem zaradi množice njegovih naprav v Zemljini krožnici, ki motijo astronome, je postalo pomemben dejavnik spopada v Ukrajini. Vseh podrobnosti delovanja in vpliva sistema na razmere na bojišču zaradi »megle vojne« in varovanja informacij še nekaj časa ne bomo natančneje spoznali. Toda iz pričevanj vemo, da se mnogi ukrajinski borci nanj kritično naslanjajo – do te mere, da je od delovanja omrežja odvisno, ali lahko zanesljivo izvajajo ofenzivne posege.