Na ekstremno vreme naša infrastruktura ni pripravljena

V nadaljevanju preberite:

Kaj nam pripovedujejo klimatologi, meteorologi in drugi strokovnjaki, ko opozarjajo, da so čedalje pogostejša neurja, debelejša toča, suše, vročinski valovi, polarni mraz posledica segrevanja ozračja in da mora biti naš cilj brezogljična družba, sicer se nam slabo piše? Pri dr. Žigi Zaplotniku s katedre za meteorologijo na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko smo iskali znanstvene vzročno-posledične razlage dogajanja v atmosferi.

Pojasnil je, zakaj se Zemlja sploh segreva, kaj imajo pri tem toplogredni plini, kako nastane toča, zakaj meteorologi že pozno pomladi znajo napovedati, kje bi poleti lahko imeli vročinske valove. In nenazadnje, zakaj je za ekstremne padavinske pojave ključna vodna para v zraku.