»Uničevalec mest« bo trčil v Luno

Asteroid 2024 YR4 je v začetku leta poskrbel, da so astronomi preverili delovanje sistemov planetarne obrambe, saj je kazalo, da bi lahko 22. decembra 2032 trčil v naš planet. Na srečo se je izkazalo, da je šlo za lažni preplah, a sodeč po opazovanjih z Webbovim teleskopom je vse večja možnost, da bo asteroid trčil v Luno.

Zadnje tedne je asteroid preveč oddaljen, da bi ga opazovali s teleskopi s površja, ga pa je nedavno, še preden je izginil iz vidnega polja v svoji orbiti okoli Sonca, uzrl najboljši vesoljski teleskop Jamesa Webba. Na podlagi teh opazovanj so znanstveniki lahko natančnejše izrisali, kako asteroid potuje okoli naše zvezde in kako se bo ta pot spreminjala. Po navedbah Nasinega laboratorija za reaktivni pogon JPL so z Webbovimi podatki za skoraj 20 odstotkov natančneje določili, kje bo asteroid 22. decembra 2032. Verjetnost, da bo trčil v naš naravni satelit, se je povečala s 3,8 na 4,3 odstotka. Če bo res trčil v Luno, bo na njej le nastala večja »brazgotina«, nikakor se ne bo spremenila njena tirnica.

Asteroid 2024 YR4 so odkrili 27. decembra lani. Po ocenah je dolg od 53 do 67 metrov. Pri Evropski vesoljski agenciji so v začetku leta ocenjevali, da je po velikosti podoben asteroidu, ki je leta 1908 povzročil razdejanje v Sibiriji, na območju reke Podkamena Tunguska. Svetovne katastrofe vsekakor ne bi povzročil, bi pa lahko povzročil škodo na območju v velikosti mesta, zato se ga je v medijih prijelo ime »uničevalec mest«.

Asteroid je pritegnil našo pozornost, saj je v nekem trenutku obstajala 3,1-odstotna možnost, da bo trčil v Zemljo, kar je bila največja predvidena verjetnost trka za katerikoli do zdaj odkriti asteroid. Območje morebitnega trka se je raztezalo od vzhodnega Tihega oceana, prek severne Južne Amerike, do Afrike in južne Azije. Če bi v Zemljino ozračje vstopil nad oceanom, po oceni Nase verjetno ne bi povzročil večjih cunamijev, eksplozija v zraku nad naseljenim mestom pa bi lahko razbila okna in povzročila škodo. Na koncu so po podrobnih opazovanjih in izrisovanju orbite sklenili, da možnosti za trk z Zemljo ni.

Hkrati pa se je že nakazovalo, da bi lahko bila na njegovi poti Luna. Zdaj asteroida ne vidimo, naslednjič ga bomo lahko opazovali leta 2028, ko se bo vrnil v našo soseščino.

Planetarna obramba

Zaradi nevarnosti, ki jo je predstavljal 2024 YR4, so se sprožili določeni postopki v obširnem sistemu planetarne obrambe. Nasa je leta 2022 dokazala, da bi lahko spremenili pot asteroida, če bi ga seveda pravočasno opazili. Takrat je proti dvojnemu asteroidu Didimos poslala sondo Dart, ki se je namerno zaletela v Didimosovo lunico Dimorfos in ji s tem spremenila orbito. Proti asteroidu trenutno potuje evropska Hera, ki bo preverila aktualno dogajanje. V celoti naj bi opredelila sestavo in fizikalne lastnosti binarnega asteroidnega sistema, vključno z notranjimi strukturami. V orbito okoli asteroida se bo Hera predvidoma utirila 14. decembra 2026.

Med aktualnimi odpravami, osredotočenimi na asteroide, so še kitajska Tianwen 2, ki je na poti proti asteroidu 469219 Kamo'oalewa, kjer bo pobrala vzorce, in Nasina Psyche, ki potuje proti istoimenskemu asteroidu, pa Osiris Apex na poti proti Apophisu, ki je prav tako nekoliko zagrozil Zemlji s trkom. Ta odprava je med ogroženimi, da jo bodo predčasno končali, zaradi zmanjšanega proračuna za Naso. Več satelitov in teleskopov sicer vseskozi prečesava nočno nebo, da bi pravočasno opazili nevarne vesoljske kamne.