Nepredvidljivi beli zmaji, ki ne poznajo voznega reda

Snežni plazovi v primerjavi z drugimi naravnimi nesrečami ogrožajo manjši del slovenskega ozemlja (sredogorje in visokogorje), a zahtevajo največ smrtnih žrtev, v zadnjih letih predvsem med obiskovalci gora. Proženje »belih zmajev« je odvisno zlasti od vremenskih razmer in količine snega, ki se nabere na določenem območju. Črne točke pri nas so Vogel, Triglavsko pogorje, Zelenica, Storžič, osrednji del Kamniško-Savinjskih Alp nad Kamniško Bistrico, tudi Raduha. Čeprav strokovnjaki poznajo vzroke zanje ter redno opozarjajo javnost na nevarnost proženja, so plazovi še vedno nepredvidljivi.