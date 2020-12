Nihanje zvezd in dihanje kopic v rokovskih ritmih

V nadaljevanju preberite:

Zvezde niso pri miru. Poleg globalnega gibanja, kot je kroženje okoli središča naše Galaksije, se sosednje med seboj tudi prehitevajo. To vrvenje je težko zaznati, saj so zvezde daleč vsak­sebi in zato njihov medsebojni položaj na prvi pogled ostaja nespremen­jen. Decembrska izdaja podatkov satelita Gaia Evropske vesoljske agencije predstavlja najnatančnejše meritve gibanja zvezd doslej.



Opaženo nihanje zvezd v galaktičnem disku in dihanje zvezdnih kopic kažeta, da bliž­nje vesolje ni urejena, ravnovesna struktura, kot smo mislili še nedavno, ampak je polno rokovskih ritmov. Ti morda niso zelo harmonični, imajo pa močan motivacijski naboj. Podobno kot ritem, ki ga ansambel The Stroj pričara na startu Ljubljanskega maratona